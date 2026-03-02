Edizione n° 5993

Cerignola valuta una "zona a vigilanza rafforzata" per la sicurezza
2 Marzo 2026 - ore  10:38

CALEMBOUR

Frode fiscale e riciclaggio nel tessile: sequestri per quasi 1 milione di euro
2 Marzo 2026 - ore  10:49

Manfredonia // Blackout elettrico, sospese le lezioni alla "Don Milani" il 3 marzo

BLACKOUT ELETTRICO "DON MILANI" Blackout elettrico, sospese le lezioni alla “Don Milani” il 3 marzo

La mancanza di corrente avrebbe compromesso le condizioni di agibilità dell’edificio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Attività didattiche sospese per un giorno alla scuola secondaria “Don Milani” di Manfredonia. Con ordinanza n. 12 del 2 marzo 2026, il sindaco Domenico La Marca ha disposto la chiusura del plesso per la giornata di martedì 3 marzo. Il provvedimento arriva a seguito della comunicazione del dirigente scolastico, che ha segnalato l’interruzione dell’energia elettrica programmata dal gestore “e-distribuzione” per la stessa giornata.

La mancanza di corrente avrebbe compromesso le condizioni di agibilità dell’edificio, rendendo impossibile garantire il funzionamento degli impianti di riscaldamento, delle pompe antincendio, dell’illuminazione e dei servizi igienici.

Considerate le circostanze, il primo cittadino ha ritenuto necessario intervenire con urgenza, ordinando la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata. L’atto è stato adottato ai sensi dell’articolo 50 del Testo unico degli enti locali, che attribuisce al sindaco poteri contingibili e urgenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica.

L’ordinanza è stata trasmessa per competenza all’Ufficio scolastico provinciale di Foggia e al dirigente dell’istituto. Si tratta di una sospensione temporanea e limitata a un solo giorno, motivata esclusivamente da ragioni tecniche legate alla fornitura elettrica. Le lezioni riprenderanno regolarmente al termine dell’interruzione programmata, salvo ulteriori comunicazioni.

Un provvedimento preventivo che punta a tutelare studenti, personale docente e non docente, evitando disagi e potenziali rischi connessi all’assenza di servizi essenziali all’interno dell’edificio scolastico.

