È scontro aperto alla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. Le organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL, UIL FPL, FIALS e Nursing Up parlano di un “inaccettabile tentativo di intimidazione” nei confronti dei lavoratori, dopo una comunicazione aziendale del 24 febbraio 2026 firmata dal Direttore generale e indirizzata – riferiscono i sindacati – anche a soggetti istituzionali.

Nel mirino, il contenuto della nota che inviterebbe i dipendenti a non procedere alla notifica di eventuali decreti ingiuntivi e prospetterebbe l’adozione di contratti collettivi peggiorativi in caso di iniziative giudiziarie individuali. Un’impostazione che, secondo le sigle, rischia di configurarsi come un’ingerenza nell’esercizio del diritto di agire in giudizio (richiamato l’articolo 24 della Costituzione) e come una condotta idonea a incidere sulla libertà sindacale (citati l’articolo 39 della Costituzione e l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, legge 300/1970).

Le organizzazioni sindacali collegano la vicenda allo stato di agitazione già proclamato, che definiscono “conseguenza dei contestati inadempimenti contrattuali e retributivi” e “legittimo esercizio dell’azione sindacale”. Inoltre respingono l’idea che vi siano stati impegni per limitare le azioni individuali: “Nessun impegno è mai stato assunto volto a comprimere il diritto dei lavoratori ad agire in giudizio”, chiariscono, precisando che l’accordo del 27 dicembre 2025 riguardava esclusivamente la revoca dello sciopero e delle ulteriori iniziative di mobilitazione, impegno che — sostengono — è stato rispettato.

Nella stessa nota, le sigle intervengono anche per “precisare e in parte rettificare” quanto comunicato in precedenza: l’azione giudiziaria promossa dai lavoratori è in corso, ma ad oggi non risultano emessi decreti ingiuntivi. Qualora dovessero arrivare, assicurano che vigileranno affinché sia garantita “piena ed effettiva tutela”, senza “condizionamenti o ritorsioni”.

Sul piano legale, FP CGIL, FP CISL, UIL FPL, FIALS e Nursing Up fanno sapere di stare valutando con i propri legali un ricorso ex art. 28 della legge 300/1970 per la repressione della condotta antisindacale, con l’obiettivo di ottenere la cessazione di comportamenti ritenuti lesivi dei diritti collettivi.

Le organizzazioni concludono ribadendo l’impegno nella tutela dei lavoratori e confermando la prosecuzione delle iniziative sindacali e legali ritenute necessarie.