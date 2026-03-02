Edizione n° 5992

Edison accelera sulle rinnovabili: oltre 160 MW di nuovi cantieri nel 2026

EDISON RINNOVABILI Edison accelera sulle rinnovabili: oltre 160 MW di nuovi cantieri nel 2026

Edison conferma la propria crescita nel settore delle energie rinnovabili con l’avvio di cantieri per oltre 160 MW nel primo semestre del 2026

Edison accelera sulle rinnovabili: oltre 160 MW di nuovi cantieri nel 2026

Edison accelera sulle rinnovabili - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Ambiente // Economia //

Edison conferma la propria crescita nel settore delle energie rinnovabili con l’avvio di cantieri per oltre 160 MW nel primo semestre del 2026. I nuovi impianti includono oltre 100 MW fotovoltaici e 50 MW eolici, per almeno due terzi riconducibili alla capacità aggiudicata alle aste Fer-X del dicembre 2025, dove Edison è stata tra i principali assegnatari dei 500 MW disponibili.

Entro la fine del semestre, il gruppo prevede di attivare ulteriori impianti per oltre 170 MW, dopo aver completato nel 2025 cantieri per più di 200 MW. L’apertura dei nuovi lavori comporterà un investimento di 215 milioni di euro e l’impiego di circa 400 maestranze e 70 imprese fornitrici.

Marco Stangalino, executive vice president Power Asset di Edison, sottolinea che la capacità realizzativa del gruppo cresce costantemente e contribuisce agli obiettivi di transizione energetica del Paese. Il piano strategico prevede il raddoppio della capacità green installata nei prossimi anni, con almeno il 60% della crescita attraverso mercato regolato.

I cantieri rientrano quindi nel percorso di Edison verso la trasformazione del mix energetico nazionale, con impatti positivi sulla competitività del sistema energetico italiano.

Lo riporta ansa.it.

