Ex Ilva di Taranto: operaio muore precipitando da 10 metri

È deceduto Loris Costantino, operaio di 26 anni della ditta di pulizia Gea Power dell’indotto ex Ilva, precipitato questa mattina da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento di Taranto.

Secondo quanto confermato dall’Asl, il giovane è caduto da un’altezza di circa dieci metri, riportando gravi lesioni al torace e a un braccio. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, è morto poco dopo l’arrivo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco e personale dello Spesal per i rilievi. Sono in corso accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità dell’incidente.

Si tratta del secondo grave episodio in pochi mesi: il 12 gennaio scorso, un altro operaio, Claudio Salamida, 46 anni, perse la vita in circostanze simili nello stesso stabilimento.

Lo riporta ansa.it.