Il Comune di Foggia ha confermato, con ordinanza del 27 febbraio, una sanzione amministrativa di 5.000 euro a carico del presidente di un circolo privato di via San Domenico per assenza della Scia necessaria alla somministrazione di alimenti e bevande.

Il provvedimento fa seguito a un controllo della divisione Pasi della Questura, effettuato poco dopo la mezzanotte del 28 settembre 2025, durante il quale gli ispettori hanno riscontrato che il locale svolgeva un’attività assimilabile a un pubblico esercizio, servendo bevande anche a soggetti non iscritti al libro soci. La struttura presentava inoltre bancone attrezzato, diffusione musicale e accessibilità al pubblico, elementi incompatibili con la natura di circolo privato.

Il titolare aveva tentato di contestare la sanzione tramite ricorso, sollevando presunti vizi formali sulla data del verbale e sostenendo si trattasse di una “festa privata”. Le difese sono state però rigettate dal Suap, che ha chiarito come l’errore materiale sulla data non comprometta il diritto di difesa e che la Scia presentata il 7 ottobre 2025 non potesse sanare l’illecito già consumato.

L’ordinanza stabilisce che il presidente del circolo ha 30 giorni per saldare la multa presso la Tesoreria Comunale, mantenendo la possibilità di presentare un ulteriore ricorso al Giudice di Pace di Foggia.

Lo riporta foggiatoday.it.