Home // Cronaca // Foggia inaugura la terza edizione dei “100 Giorni per la Legalità”

FOGGIA LEGALITA' Foggia inaugura la terza edizione dei “100 Giorni per la Legalità”

Percorso che coinvolge scuole, università, istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva in iniziative di educazione civica, memoria e partecipazione

Foggia inaugura la terza edizione dei “100 Giorni per la Legalità”

Foggia dall'alto - Fonte Immagine: ilmegafono.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Prende il via la terza edizione dei “100 Giorni per la Legalità e la lotta alle mafie”, il percorso promosso dal Comune di Foggia che coinvolge scuole, università, istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva in iniziative di educazione civica, memoria e partecipazione. L’edizione 2026 si inserisce nel cammino verso gli 80 anni della Costituzione italiana, con il tema guida: “La Costituzione vive se la città la pratica”.

L’apertura ufficiale coincide con l’inaugurazione, il 3 marzo alle ore 10, del primo Laboratorio della Legalità presso il XII Circolo Didattico “Giacomo Leopardi”, dedicato a Caterina Ciavarella, bambina di cinque anni vittima innocente della violenza mafiosa. All’iniziativa parteciperà anche l’Assessora regionale alla Legalità, a conferma dell’attenzione della Regione Puglia verso i percorsi educativi e istituzionali dedicati alla promozione della cultura della legalità.

Il laboratorio sarà uno spazio educativo permanente, pensato per accompagnare le nuove generazioni nella conoscenza dei valori costituzionali, della responsabilità civica e del rispetto delle regole, trasformando la memoria in strumento di crescita collettiva.

Durante i 100 Giorni, saranno organizzati incontri pubblici, momenti di confronto con istituzioni, attività nelle scuole e iniziative culturali diffuse, con l’obiettivo di rendere l’anniversario della Costituzione un’occasione concreta di partecipazione e consapevolezza democratica.

Il ricordo di Caterina Ciavarella, vittima innocente della mafia insieme alla sua famiglia il 28 marzo 1981 a San Nicandro Garganico, diventa simbolo di una memoria che educa, restituendo un nome e un volto alle vittime e sottolineando come la mafia colpisca soprattutto le vite più fragili.

Il percorso cittadino dei 100 Giorni prevede laboratori educativi nelle scuole, incontri pubblici, iniziative culturali e sportive, percorsi di partecipazione civica e attività promosse da ordini professionali e associazioni, con l’obiettivo di trasformare la legalità in una pratica quotidiana condivisa.

Il progetto si concluderà con la IV edizione de “La città che vorrei – Una bussola per la legalità”, momento di restituzione pubblica del lavoro svolto dalla comunità, costruito insieme alla città e dedicato alla costruzione di una comunità più giusta, consapevole e libera dalle mafie.

Lo riporta comune.foggia.it.

