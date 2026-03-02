Foggia inaugura la terza edizione dei “100 Giorni per la Legalità”

Prende il via la terza edizione dei “100 Giorni per la Legalità e la lotta alle mafie”, il percorso promosso dal Comune di Foggia che coinvolge scuole, università, istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva in iniziative di educazione civica, memoria e partecipazione. L’edizione 2026 si inserisce nel cammino verso gli 80 anni della Costituzione italiana, con il tema guida: “La Costituzione vive se la città la pratica”.

L’apertura ufficiale coincide con l’inaugurazione, il 3 marzo alle ore 10, del primo Laboratorio della Legalità presso il XII Circolo Didattico “Giacomo Leopardi”, dedicato a Caterina Ciavarella, bambina di cinque anni vittima innocente della violenza mafiosa. All’iniziativa parteciperà anche l’Assessora regionale alla Legalità, a conferma dell’attenzione della Regione Puglia verso i percorsi educativi e istituzionali dedicati alla promozione della cultura della legalità.

Il laboratorio sarà uno spazio educativo permanente, pensato per accompagnare le nuove generazioni nella conoscenza dei valori costituzionali, della responsabilità civica e del rispetto delle regole, trasformando la memoria in strumento di crescita collettiva.

Durante i 100 Giorni, saranno organizzati incontri pubblici, momenti di confronto con istituzioni, attività nelle scuole e iniziative culturali diffuse, con l’obiettivo di rendere l’anniversario della Costituzione un’occasione concreta di partecipazione e consapevolezza democratica.

Il ricordo di Caterina Ciavarella, vittima innocente della mafia insieme alla sua famiglia il 28 marzo 1981 a San Nicandro Garganico, diventa simbolo di una memoria che educa, restituendo un nome e un volto alle vittime e sottolineando come la mafia colpisca soprattutto le vite più fragili.

Il percorso cittadino dei 100 Giorni prevede laboratori educativi nelle scuole, incontri pubblici, iniziative culturali e sportive, percorsi di partecipazione civica e attività promosse da ordini professionali e associazioni, con l’obiettivo di trasformare la legalità in una pratica quotidiana condivisa.

Il progetto si concluderà con la IV edizione de “La città che vorrei – Una bussola per la legalità”, momento di restituzione pubblica del lavoro svolto dalla comunità, costruito insieme alla città e dedicato alla costruzione di una comunità più giusta, consapevole e libera dalle mafie.

Lo riporta comune.foggia.it.