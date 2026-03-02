Edizione n° 5993

2 Marzo 2026 - ore  10:38

2 Marzo 2026 - ore  10:49

Home // Cronaca // Foggia, la Pinacoteca si apre alla città: al via “Officine” per ridare vita agli spazi del 9Cento

9CENTO FOGGIA Foggia, la Pinacoteca si apre alla città: al via “Officine” per ridare vita agli spazi del 9Cento

Ogni proposta sarà valutata sotto il profilo della fattibilità e dell’impatto sociale, per essere eventualmente inserita nel programma ufficiale degli eventi che animeranno il 9Cento.

Pinacoteca Il 9Cento - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Ridare anima e funzione a uno spazio culturale trasformandolo in un luogo vivo, partecipato, generativo di idee. È questo l’obiettivo di “Offline/La9cento”, il progetto promosso dal Comune di Foggia che apre le porte del piano terra della Pinacoteca “Il 9Cento”, in via Ferrante Aporti 1, alla creatività di associazioni, enti e giovani under 35.

Si parte mercoledì 4 marzo con il primo tassello di un percorso che punta alla costruzione di un vero e proprio cartellone di eventi, nato dalle proposte del territorio. Dal 4 al 6 marzo, ogni pomeriggio dalle 16 alle 19 (con apertura serale venerdì dalle 19.30 alle 21.30), spazio a “Officine”, il format pensato per raccogliere idee, progetti e laboratori da realizzare nelle prossime settimane proprio negli ambienti della Pinacoteca.

L’iniziativa si propone di trasformare il museo in un punto di riferimento per l’associazionismo cittadino e non solo: un luogo di incontro, confronto e sperimentazione culturale, capace di coniugare riqualificazione fisica e rilancio sociale.

Ogni proposta sarà valutata sotto il profilo della fattibilità e dell’impatto sociale, per essere eventualmente inserita nel programma ufficiale degli eventi che animeranno il 9Cento.

Chiunque voglia partecipare può presentarsi direttamente negli orari indicati oppure prenotare la propria adesione online attraverso il sito offline9cento.it, dove è possibile anche delineare in anticipo la propria idea progettuale.

Per informazioni e chiarimenti sono attivi l’indirizzo email info@offline9cento.it e il numero 350 1935310.

La Pinacoteca si prepara così a diventare un laboratorio urbano aperto, dove cultura e partecipazione si incontrano per costruire nuove opportunità per la città.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO