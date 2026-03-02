FOGGIA – Nuove misure per la sicurezza stradale in città. Con l’ordinanza dirigenziale n. 103 del 2 marzo 2026, il Settore Mobilità e Traffico ha disposto l’installazione di pannelli rilevatori di velocità istantanea con sistemi elettronici “Speed Check” in sei arterie urbane. Il provvedimento nasce, si legge nell’atto, alla luce dei numerosi interventi su sinistri stradali e della presenza di accessi laterali che rendono necessario disciplinare meglio la circolazione in alcune vie cittadine. L’obiettivo dichiarato è la tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità.

L’installazione dei dispositivi è stata affidata, con determinazione dirigenziale n. 24 del 18 febbraio 2026, alla società S.I.F.I.S. srl. I pannelli entreranno in funzione a partire dal 3 marzo 2026. Le strade interessate sono: Via Lucera, nel tratto tra la prima rotatoria dell’Orbitale e via Annino Gentile; Via San Severo in prossimità dell’intersezione con via M. Forcella; Via Cerignola tra l’Hotel Atleti e lo spartitraffico del Quadrone delle Vigne; Via degli Aviatori tra l’aeroporto “G. Lisa” e “Puglia Recupero”; Via Napoli tra l’Istituto “B. Pascal” e il CUS; Via A. D’Aragona nei pressi di via N. De Dominicis. L’ordinanza incarica la Polizia Locale e le altre forze di polizia dell’esecuzione del provvedimento. È inoltre prevista la possibilità di ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dal punto di vista tecnico, i pannelli “Speed Check” hanno una funzione prevalentemente preventiva e dissuasiva: segnalano agli automobilisti la presenza di sistemi di rilevazione elettronica, invitando al rispetto dei limiti di velocità. L’amministrazione comunale punta così a ridurre il numero degli incidenti in tratti ritenuti critici, rafforzando la percezione di controllo e promuovendo comportamenti di guida più prudenti. Un intervento che si colloca nel solco delle politiche di sicurezza urbana, con l’obiettivo di contenere l’incidentalità e migliorare la qualità della mobilità cittadina.

A cura di Giovanna Tambo.