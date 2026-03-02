Il primo gol da titolare, la fascia da capitano al braccio e una vittoria che riaccende le speranze. L’Équipe celebra la prestazione di Lorenzo Insigne, protagonista nel successo per 2-1 del Pescara Calcio contro il Palermo FC guidato da Filippo Inzaghi.

Il quotidiano francese sottolinea come l’ex fantasista del Napoli abbia trascinato l’Adriatico con una prova decisiva, firmando una rete pesante in chiave classifica. Un successo che consente agli abruzzesi di continuare a credere nella permanenza in Serie B, nonostante l’ultimo posto attuale.

Nel racconto di L’Équipe trova spazio anche il legame con Marco Verratti, ex centrocampista del Paris Saint-Germain e oggi socio del club abruzzese al 50 per cento. Proprio grazie al rapporto con Verratti, Insigne è tornato in Abruzzo a gennaio, riannodando il filo con una piazza che lo aveva già visto protagonista ai tempi della promozione in Serie A nel 2012.

Al di là dell’aspetto emotivo, il quotidiano evidenzia il peso specifico dei tre punti conquistati contro il Palermo: il Pescara resta ultimo in classifica, ma ora si trova a sole quattro lunghezze dalla zona play-out, un margine che mantiene aperta la corsa salvezza. Una rincorsa difficile, ma resa possibile anche dall’impatto immediato del suo nuovo capitano.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.