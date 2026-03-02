Edizione n° 5993

BALLON D'ESSAI

CERIGNOLA SICUREZZA // Cerignola valuta una “zona a vigilanza rafforzata” per la sicurezza
2 Marzo 2026 - ore  10:38

CALEMBOUR

FRODE FISCALE // Frode fiscale e riciclaggio nel tessile: sequestri per quasi 1 milione di euro
2 Marzo 2026 - ore  10:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il profilo // L’Équipe esalta Insigne: “Al Pescara grazie a Verratti, può salvarlo dalla retrocessione”

INSIGNE PESCARA L’Équipe esalta Insigne: “Al Pescara grazie a Verratti, può salvarlo dalla retrocessione”

L'Équipe celebra la prestazione di Lorenzo Insigne, protagonista nel successo per 2-1 del Pescara Calcio contro il Palermo FC guidato da Filippo Inzaghi

L’Équipe esalta Insigne: "Al Pescara grazie a Verratti, può salvarlo dalla retrocessione"

Insigne - Fonte Immagine: ilmattino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Il profilo // Sport //

Il primo gol da titolare, la fascia da capitano al braccio e una vittoria che riaccende le speranze. L’Équipe celebra la prestazione di Lorenzo Insigne, protagonista nel successo per 2-1 del Pescara Calcio contro il Palermo FC guidato da Filippo Inzaghi.

Il quotidiano francese sottolinea come l’ex fantasista del Napoli abbia trascinato l’Adriatico con una prova decisiva, firmando una rete pesante in chiave classifica. Un successo che consente agli abruzzesi di continuare a credere nella permanenza in Serie B, nonostante l’ultimo posto attuale.

Nel racconto di L’Équipe trova spazio anche il legame con Marco Verratti, ex centrocampista del Paris Saint-Germain e oggi socio del club abruzzese al 50 per cento. Proprio grazie al rapporto con Verratti, Insigne è tornato in Abruzzo a gennaio, riannodando il filo con una piazza che lo aveva già visto protagonista ai tempi della promozione in Serie A nel 2012.

Al di là dell’aspetto emotivo, il quotidiano evidenzia il peso specifico dei tre punti conquistati contro il Palermo: il Pescara resta ultimo in classifica, ma ora si trova a sole quattro lunghezze dalla zona play-out, un margine che mantiene aperta la corsa salvezza. Una rincorsa difficile, ma resa possibile anche dall’impatto immediato del suo nuovo capitano.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO