CERIGNOLA SICUREZZA // Cerignola valuta una “zona a vigilanza rafforzata” per la sicurezza
2 Marzo 2026 - ore  10:38

FRODE FISCALE // Frode fiscale e riciclaggio nel tessile: sequestri per quasi 1 milione di euro
2 Marzo 2026 - ore  10:49

Malore a scuola, muore 11enne a Lecce. Il bambino si era sentito male in classe

MALORE BIMBO LECCE Malore a scuola, muore 11enne a Lecce. Il bambino si era sentito male in classe

Il bambino si era sentito male in classe. Inutili i tentativi di rianimazione al Vito Fazzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
LECCE – 2 marzo 2026. Dramma nel pomeriggio a Lecce, dove un bambino di 11 anni è morto in seguito a un improvviso malore.

Secondo le prime informazioni, il piccolo, di origini senegalesi, avrebbe accusato un malessere mentre si trovava a scuola. La dirigente scolastica, accortasi della situazione, ha immediatamente contattato il padre, che si è recato nell’istituto per riportarlo a casa.

Una volta rientrato nell’abitazione, però, le condizioni del bambino sarebbero precipitate. L’undicenne si sarebbe sentito nuovamente male mentre si trovava in bagno, perdendo conoscenza.

Immediata la richiesta di aiuto ai soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato le prime manovre di rianimazione prima di trasportare il bambino d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Qui il personale medico ha proseguito a lungo con i tentativi di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano. Sulla vicenda potrebbero essere svolti ulteriori accertamenti per chiarire le cause del decesso. La notizia ha profondamente colpito la comunità scolastica e il quartiere, stretti attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Lo riporta l’Ansa.

