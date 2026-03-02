Bari, 2 marzo 2026 – Oltre 728 milioni di euro di investimenti complessivi per i sei porti del Sistema dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. È questo il dato centrale emerso oggi nella sede di Bari dell’AdSPMAM, dove il presidente Francesco Mastro, insieme al management dell’Ente, ha accolto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore regionale alla Portualità Raffaele Piemontese e il consigliere regionale Nicola Rutigliano.

Nella Sala Comitato si è svolto un confronto operativo durante il quale sono stati illustrati i cantieri avviati, le opere in corso e gli interventi programmati nei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli.

Investimenti per 728 milioni

Il piano economico si articola in: 316,8 milioni di euro per opere in fase di programmazione; 391,3 milioni di euro per interventi in corso di esecuzione; 20 milioni di euro per progetti recentemente conclusi e collaudati. Un programma che punta su competitività, sostenibilità ambientale e visione strategica di sistema.

Porto di Bari

Bari si conferma hub strategico per logistica e traffico passeggeri.

Tra gli interventi principali: Cold ironing (elettrificazione delle banchine, progetto condiviso con Brindisi): 34 milioni di euro; Completamento della colmata di Marisabella (area Pizzoli-Marisabella): 65 milioni; Riqualificazione del Molo San Cataldo: 55,5 milioni; Banchinamento della Darsena Vecchia: 5 milioni; Nuovo terminal passeggeri sulla banchina 10: 11,5 milioni; Rimodulazione della viabilità sulla darsena di Levante: 5,5 milioni.

Porto di Brindisi

Per Brindisi è in atto una profonda trasformazione infrastrutturale e ambientale.

Previsti: Completamento dei nuovi Accosti di Sant’Apollinare: 82 milioni; Cold ironing (in sinergia con Bari): 34 milioni; Realizzazione della cassa di colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est: 43 milioni; Dragaggi: 19,4 milioni; Impianto fotovoltaico alla diga di Punta Riso: 4,5 milioni; Ristrutturazione Terminal “Le Vele”: 16 milioni; Ampliamento Terminal passeggeri “Il Mondo”: 5,7 milioni.

Porto di Manfredonia

A Manfredonia il focus è sul ripristino e consolidamento delle infrastrutture esistenti.

Interventi principali: Consolidamento e risanamento del Bacino Alti Fondali: 121 milioni; Dragaggi del porto commerciale: 5,2 milioni; Strutture a sostegno della pesca: 1,5 milioni.

Porto di Barletta

Priorità alla sicurezza e alla protezione del bacino portuale: Prolungamento dei moli foranei: 38 milioni; Consolidamento banchina n. 3: 2 milioni; Restauro del Faro Napoleonico: 2,2 milioni.

Porto di Monopoli

Interventi di manutenzione e miglioramento dei servizi: Manutenzione straordinaria del Molo Tramontana (6,27 milioni), attualmente in fase di progettazione PFTE e in attesa di finanziamento.

Porto di Termoli

In corso la nuova programmazione legata al Piano Regolatore Portuale: Primo intervento funzionale di ampliamento e riorganizzazione degli ambiti portuali: 30 milioni di euro.

«L’incontro di oggi è servito a fare il punto sui lavori in corso e sulle progettazioni ultimate – ha dichiarato il presidente Decaro –. L’obiettivo è comprendere lo stato di avanzamento delle opere per ampliare le attività portuali e valutare le potenzialità di sviluppo dei singoli scali, dalle linee di fideraggio merci al traffico passeggeri e crocieristico. Particolare attenzione è rivolta a Manfredonia e Brindisi, soprattutto per la valorizzazione delle aree retroportuali».

«Quella presentata oggi – ha aggiunto il presidente dell’AdSPMAM Francesco Mastro – non è una semplice lista di opere, ma un’azione strategica. Un Sistema portuale che cresce in modo coordinato rafforza la competitività e diventa motore economico per la Puglia e per l’intero Mezzogiorno». Un piano imponente che segna una fase decisiva per l’infrastrutturazione portuale pugliese, con investimenti mirati a sostenibilità, innovazione e sviluppo integrato del territorio.