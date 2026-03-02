Edizione n° 5993

BALLON D'ESSAI

CERIGNOLA SICUREZZA // Cerignola valuta una “zona a vigilanza rafforzata” per la sicurezza
2 Marzo 2026 - ore  10:38

CALEMBOUR

FRODE FISCALE // Frode fiscale e riciclaggio nel tessile: sequestri per quasi 1 milione di euro
2 Marzo 2026 - ore  10:49

Home // Manfredonia // Manfredonia approva il Piano dei flussi di cassa 2026: “Nessuna criticità, equilibrio garantito”

PIANO FLUSSI CASSA Manfredonia approva il Piano dei flussi di cassa 2026: “Nessuna criticità, equilibrio garantito”

L’obiettivo è chiaro: programmare con maggiore precisione le decisioni di spesa ed entrata

Manfredonia. La Marca: "Controlli e innovazione: trenta fototrappole contro l’inciviltà"

IL SINDACO DI MANFREDONIA, DOMENICO LA MARCA, PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il Piano annuale dei flussi di cassa per l’esercizio 2026. La deliberazione, adottata nella seduta del 27 febbraio scorso (n. 55), recepisce quanto previsto dall’articolo 6 del D.L. 155/2024, convertito nella legge 189/2024, che impone alle pubbliche amministrazioni di dotarsi, entro il 28 febbraio di ogni anno, di un cronoprogramma dettagliato di incassi e pagamenti.

Il documento, redatto dal responsabile del servizio finanziario, rappresenta uno strumento strategico per la gestione dell’equilibrio di cassa. Il modello adottato è quello predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato e mette a confronto le previsioni trimestrali di riscossioni e pagamenti con i dati SIOPE del penultimo esercizio, in questo caso il 2024.

L’obiettivo è chiaro: programmare con maggiore precisione le decisioni di spesa ed entrata, evitando il rinvio dei pagamenti scaduti e limitando il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Il piano consente infatti di verificare, trimestre per trimestre, la compatibilità tra pagamenti previsti e risorse disponibili, includendo fondo di cassa iniziale e incassi stimati.

Dal provvedimento emerge un dato rassicurante: “dal piano non emergono situazioni di criticità”. Le previsioni risultano coerenti con gli stanziamenti del bilancio in corso di approvazione e la Giunta ha disposto che il documento venga aggiornato con cadenza trimestrale dal responsabile finanziario, con successiva trasmissione alla Giunta stessa e all’organo di revisione economico-finanziaria. Non si tratta di un mero adempimento formale. Il Piano dei flussi di cassa è uno degli strumenti centrali della nuova disciplina contabile orientata alla sostenibilità finanziaria e alla prevenzione delle tensioni di liquidità. La possibilità di sostituire, a consuntivo, le previsioni con i dati effettivi e riformulare le stime per i trimestri successivi permette una gestione dinamica e prudente delle risorse.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo. l’equilibrio di cassa, Manfredonia punta dunque su programmazione e monitoraggio costante. Il 2026 si apre con una pianificazione che, almeno sulla carta, non evidenzia squilibri e che sarà oggetto di verifiche trimestrali per intercettare tempestivamente eventuali scostamenti.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

