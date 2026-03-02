Edizione n° 5993

Home // Cronaca // Manfredonia, cattivi odori in città. Manzella (Guardie Ambientali): “Controlli urgenti e accurati”

MANFREDONIA CATTIVI ODORI Manfredonia, cattivi odori in città. Manzella (Guardie Ambientali): “Controlli urgenti e accurati”

Le Guardie Ambientali hanno rilevato miasmi compatibili con il trattamento della frazione organica dei rifiuti, provenienti dall’area industriale PIP D/46

Manfredonia, cattivi odori in città. Manzella (Guardie Ambientali): "Controlli urgenti e accurati"

Area industriale PIP D/46 - Fonte Immagine: Facebook, Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

A Manfredonia cresce la preoccupazione per la presenza di cattivi odori in alcune zone della città, in particolare nella parte sud e nel centro storico. Secondo le segnalazioni raccolte dall’ODV delle Guardie Ambientali Italiane, i residenti lamentano odori forti e nauseabondi, soprattutto in determinati orari della giornata.

Durante le attività di monitoraggio sul territorio, le Guardie Ambientali hanno rilevato miasmi compatibili con il trattamento della frazione organica dei rifiuti, provenienti dall’area industriale PIP D/46, che si diffondono fino alle zone densamente abitate.

L’associazione chiede controlli urgenti e accurati agli enti competenti – ARPA, ASL, Comune e Sindaco – e massima trasparenza sulle verifiche effettuate e sulle eventuali criticità riscontrate.

“La tutela della salute e della qualità della vita dei cittadini deve restare una priorità”, sottolinea Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane.

