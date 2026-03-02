3 parte

D – Ma a questo punto, prof., manca un tassello per capire meglio quello che sta accadendo. Parliamo di internet, del web e dei social. Glielo chiediamo perché sappiamo che lei sta lavorando a un testo che si chiamerà “Il digitale dentro. Antropologia dell’Homo digitalis”.

R – Internet è la più grande rivoluzione avvenuta nel passaggio tra il XX e il XXI secolo che ha creato una nuova generazione da molti definita come “Nativi digitali”. Ci sono aspetti molto positivi ma anche purtroppo aspetti molto negativi. Tutto dipende dall’uso che se ne fa. Internet, e i social specialmente, – come ha sottolineato molto bene V. Codeluppi, nel suo libro dal titolo La vetrinizzazione sociale. Il processo di spettacolarizzazione degli individui e della società (Bollati Boringhieri editore, Torino 2007 – ha vetrinizzato tutto e tutti. Persone, oggetti, situazioni, storie, eventi, corpi, emozioni sentimenti, relazioni. Amore e dolore. Il mondo è diventato non solo un grande villaggio globale, come aveva detto McLuhan, ma anche una enorme e immensa vetrina, dove tutti vedono tutto e tutti, e vedono mentre a loro volta anch’essi sono visti. In questo mondo non basta più semplicemente apparire, ma è necessario esibirsi. Mostrarsi. Ma l’esibizione-ostentazione non è che una forma di mercificazione. Siamo ormai nella “società dell’esposizione”, dove, come dice il filosofo Byung Chul Han, “ogni soggetto è diventato l’oggetto pubblicitario di se stesso” (Byung-Chul Han, La società della trasparenza, Nottetempo 2014, p. 25). In questo modo il bisogno essere riconosciuti e accettati viene falsamente interpretato e sfruttato da molte agenzie pubblicitarie.

Ma in questo modo non viene meno ogni sfera legata alla propria intimità?

R- Assolutamente sì. Non per niente la vetrina rende tutto trasparente. Solo che, come dice sempre Chul Han, “Trasparenza e verità non sono identiche” (Ivi, p. 20). Nella società della trasparenza non siamo dei “separati”, ma degli “isolati”. Se la separazione introduce la negazione intesa come distinzione, l’isolamento introduce l’indifferenza, e nella realtà un profondo atomismo sociale. Gli isolati non sono dei separati, perché semplicemente si ignorano a vicenda. Ai nostri ragazzi stiamo negando quello che Hun chiama “il pathos della distanza” (Ivi, p. 13), nel mentre offriamo loro, illudendoli, il mito di una falsa socializzazione, che piuttosto che impegnativa, è al contrario pervasiva ed egocentrica.

D – Tutto questo processo quali cambiamenti ha portato?

R – La vetrinizzazione ha finito per amplificare la portata del proprio ego, imponendo a ciascuno di essere sempre al centro dell’attenzione, come se fosse l’ombelico del mondo. Compito della vetrina non è solo esibire, ma attrarre e sedurre, conquistare. Solo che sedurre non è affascinare, ma condurre tutto a sé, anzi “sotto di sé”, usando qualsiasi tipo di strumento. La seduzione è un modo mascherato di esercitare il mio potere sull’altro. È un modo chiaramente fittizio e illusorio di trovare nel mondo virtuale quel valore che non si riesce ad avere nel mondo reale. Nel nostro tempo ormai diventato liquido, in cui niente dura perché non ha valore in sé, la vetrina viene eretta a luogo che produce una metamorfosi del valore. Se nulla ha valore, come ha affermato Nietzsche, ecco che la vetrina te lo crea. Solo che tale valore ha un costo: ti devi esibire e devi diventare ostaggio di logiche comunicative di cui non sei padrone.

D- Molti adolescenti, e non solo, vanno nei social per sentirsi meno soli. È proprio così?

R – La solitudine, purtroppo, è una condizione che oggi accomuna un po’ tutti. Il grande sociologo Z. Bauman, in due suoi importanti libri (La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli 2000, e Amore liquido, Laterza 2006), afferma che nel web le relazioni sono state sostituite dalle connessioni. Se con T. Mann abbiamo conosciuto “l’uomo senza qualità”, nel mondo virtuale stiamo conoscendo “l’uomo senza legami”. Questo è dato anche dal fatto che oggi nessuno più educa i nostri adolescenti a saper stare da soli. Ecco perché più che di solitudine parlerei di isolamento. Molti adolescenti, infatti, tendono a isolarsi anche quando stanno insieme, proprio perché nessuno li aiuta a saper stare da soli. E sia chiaro che saper stare da soli significa imparare a saper stare con se stessi, a cercarsi e a trovarsi, anzi direi a ri-trovarsi, a conoscersi e a guardarsi dentro, per poter imparare a volersi bene, senza chiaramente innamorarsi narcisisticamente del proprio ego, ma accettando anche le proprie fragilità, imparando, come diceva Socrate, a governarsi e fare le scelte giuste. Appunto, prendersi cura di sé e non cedere questo sé ad altri, dando ad essi il potere di decidere per me e contro di me, come spesso accade nella logica e nelle intenzioni degli influencer e degli youtuber . Ma, mi chiedo, chi oggi insegna a fare questo? Non certo gli adulti, i quali spesso neanche loro sanno stare da soli e proprio per questo sono più soli degli adolescenti.

D – E su internet poi c’è chi approfitta di tutto questo, specie pescando tra gli adolescenti. Lei cosa ne pensa?

R – Chi non sa stare da solo – cioè con se stesso – finisce inevitabilmente per cercare altrove ciò che invece potrebbe trovare dentro di sé. E pensa di risolvere tale solitudine entrando in quella massa virtuale che, sempre il filosofo Chul Han, in un altro libro, chiama “sciame”. “Lo sciame digitale – scrive il filosofo sudcoreano che insegna in Germania – non è una folla, poiché non possiede un’anima, uno spirito. L’anima raduna e unisce: lo sciame digitale è composto da individui isolati. La folla è strutturata in modo totalmente diverso: i singoli si fondono in una nuova unità, all’interno della quale non dispongono più di un proprio profilo. Un assembramento casuale di uomini non costituisce ancora una folla: ciò avviene soltanto quando un’anima o uno spirito si saldano in una massa omogenea, a sé chiusa […] gli individui che si uniscono in uno sciame non sviluppano un Noi” (Byung-Chul Han , Nello sciame. Visioni del digitale, Nottetempo 2015, pp. 22-23).

D – Quindi si tratta allora di una falsa soluzione?

R – Certamente! La vetrina inganna, perché, come dice ancora Codeluppi, essa “è un’esperienza solitaria, dove l’individuo si trova di fronte a una messa in scena preparata per tutti gli estranei che potevano passargli davanti…una specie di specchio che ha portato l’individuo a essere sempre più consapevole della sua nuova condizione di solitudine (Codeluppi, p. 25). Ma la cosa più incredibile è che obiettivo della vetrinizzazione è trasformare il semplice passante in uno stabile consumatore. Per fare ciò, l’attenzione del passante deve essere colpita, catturata. La vetrina presuppone strategie capaci di usare tecniche di imprigionamento. (Codeluppi, p. 27). La vetrinizzazione operata da Intenet non solo inganna ma ti rende prigioniero. Crea dipendenza psicologica, cioè emotiva ed affettiva. “Una volta avviata sembra essere sempre più vissuta come un obbligo sociale che non si può evitare”. (Codeluppi, p. 29).

D- Ma che cosa cercano gli adolescenti su questi siti e sul web in genere?

R- Beh, quello che sto per dire non vale solo per gli adolescenti ma un po’ per tutti. Se non sappiamo costruire relazioni reali è chiaro che ci accontentiamo di relazioni soltanto virtuali, che però sono “relazioni tascabili”, come le definisce sempre Bauman, nelle quali e dalle quali per entrare e per uscire basta un semplice click. Se poi nessuno oggi più educa ad accettare le proprie fragilità, è chiaro che tutti finiscono per cercare una perfezione che nel mondo reale non ci è concesso sperimentare. Cerchiamo nel mondo virtuale quello che non riusciamo ad ottenere nel mondo reale. Soprattutto cerchiamo un mondo che non ci faccia soffrire. Abituati dai propri genitori a non soffrire, gli adolescenti si buttano nel mondo virtuale perchè, al contrario che in quello reale, lì non esiste il dolore. Accade così che, in vetrina, il mondo e la realtà vengono come trasfigurati, apparendo come prive di imperfezioni, senza ferite, al riparo da crepe e possibili cadute. La vetrina si propone di salvare il mondo dal suo dolore, perché in vetrina il dolore o scompare o viene usato per un piacere più grande: quello di farti sentire al centro della compassione altrui. Ecco perché esso si presenta come uno spazio «di sogno» (Codeluppi, p. 28). Il virtuale, in tal modo, offre all’adolescente (ma anche a noi adulti) l’illusione di poter soddisfare tutte quelle idealizzazioni che nella realtà sembrano invece poco praticabili. E il vero dramma è che agli ideali abbiamo sostituito le idealizzazioni. Solo che, mentre i primi esigono sacrificio e impegno, i secondi sono facili e piacevoli, emotivamente intensi. E qui lo scollamento tra vita reale e vita virtuale è enorme e si va sempre più approfondendo. E’ un abisso in cui si precipita e dal quale più non si esce.

D – Per questo forse gli adolescenti si avventurano anche in giochi rischiosi e a volte anche mortali?

R – Nel passato, per esorcizzare la morte la si nascondeva, ora invece la si pubblicizza arrivando perfino a spettacolarizzarla. La morte, come è presentata nel mondo virtuale e in certi siti estremi, non ti fa uscire di scena, ma ti fa entrare in scena. Non ti annulla, ma ti fa esistere. Non ti toglie di mezzo, ma ti rende protagonista. La vetrinizziazione trasforma la morte da qualcosa di fragile in qualcosa di onnipotente. Ti offre la sensazione ( ma è solo una sensazione, peraltro abbastanza illusoria) di essere immotale, invincibile. Eroe. La vetrinizzazione della morte, e del dolore come suo corollario, ha come obiettivo quello di farti abituare talmente ad essi che quando muori davvero non te ne devi accorgere, tanto sei morto già molte volte. La morte virtuale è una forma di de-realizzazione della morte, un modo illusorio per esorcizzarla. Perché poi, quando arriva la morte reale, solo allora scopri che fa davvero male. Ma è troppo tardi!

D – Ci sono ragazzi che se non vanno sul web pare che non esistano. Come spiega questo nuovo fenomeno?

R – Vede, un altro fenomeno a cui stiamo assistendo è che per molti, giovani e adulti, non basta più essere nati e registrarsi all’anagrafe, dove il tuo nome rimane nascosto nei registri e nelle scartoffie di un comune che ti ignora, e dove sei sconosciuto ai più. Non basta più essere battezzati in chiesa per far parte di una comunità. La realtà non fa più presa. Sta perdendo il suo fascino. Non ricompensa. Non gratifica. Anzi, ti schiaccia. Inoltre, la sensazione che si ha è che ciò che è reale passi presto, venga superato e surclassato, per ricadere in modo molto frettoloso nel dimenticatoio di un oblio collettivo, e qui essere cestinato. Non esisti per nessuno se esisti solo per te. Non ti basta più essere ed esistere per te se qualcuno non certifica tale esistenza. Ma, purtroppo, incontrarsi nella vita reale per molti è diventato troppo faticoso perché richiede troppo impegno e responsabilità. Meglio incontrarsi in internet e sui social, tanto, in termini di legami, non costa nulla.

D – E tutto questo a che cosa conduce?

R – La conseguenza è che per molti non basta essere nati fisicamente nel mondo reale, bisogna nascere nel mondo virtuale. Ci vuole un nuovo tipo di certificato di nascita. Anzi, c’è chi è disposto a morire fisicamente per rinascere virtualmente. Ed ecco perché, per molti, ai quali ormai l’esistenza reale non basta più, le sfide estreme sono i nuovi atti di nascita sociale. E la nascita virtuale esige un nuovo tipo di battesimo: la creazione del profilo. Esso serve a ottenere riconoscimenti e approvazioni. Solo che per farlo bisogna riuscire ad avere molti followers, disponendo in tal modo di una platea tutta propria. Questo dà la sensazione di uscire dall’anonimato di una quotidianità a volte banale e ripetitiva, ripiegata su se stessa, abitudinaria, troppo legata alla vita reale. Ma per farlo è necessario catturare l’attenzione, inseguendo una sempre maggiore capacità di emozionare, arrivando anche a spogliarsi e denudarsi, facendo così nascere la cultura dello Strip tease. La vetrinizzazione, in fondo, è una forma di nichilismo dello sguardo, dove, come dice ancora Han, “l’iper-visibilità diventa oscena” perché ad essa manca la negatività del nascosto.

D – Prof., nel voler concludere questa lunga intervista, le chiedo se ci sono dei rimedi per aiutare i ragazzi a fare un buon uso di Internet?

R – Per rispondere a tale domanda ci vorrebbe un’altra intervista, ma non è il caso. Lo dico con uno slogan che dissi a una mia conferenza anni fa. Non si tratta di evitare o proibire, ma di educare a un uso critico e intelligente delle nuove tecnologie. Si tratta di insegnare ai nostri ragazzi a navigare senza naufragare. Ma ciò esige che, prima di essi, siamo noi adulti per primi a non annegare nel fitto mare della rete virtuale! Mi piace concludere con una bella metafora che il filosofo I. Mancini riprese da un libro di due grandi filosofi francesi contemporanei G. Deleuze e F. Guattari, dal titolo “Mille piani” (Castelvecchi 2010), in un suo libro dal titolo “Tornino i volti” (Lampi di stampa, 1999). Si tratta del “rizoma”. Anche don Tonino Bello lo ha ripreso facendo un bel paragone tra il rizoma e l’albero. Il vescovo di Molfetta così scriveva: “Il rizoma è l’apologia della distrazione, della discontinuità e dell’assurdo, piena, libera e immediata espansione dell’uomo nei suoi bisogni primordiali, nei suoi desideri In quanto non-albero. Il rizoma è il rifiuto dell’altro, di ogni verticalità, procede senza norma” (Scritti, vol 4, p. 60). Ecco allora l’alternativa che abbiamo davanti: scegliere se essere alberi che con le radici crescono in verticalità portando frutti a suo tempo, o essere rizoma che cresce in modo disordinato e frammentario, senza progettualità e senza un senso vero e ultimo che dia sapore e spessore alle nostre scelte e alla nostra intera esistenza.