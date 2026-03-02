Edizione n° 5993

2 Marzo 2026 - ore  10:38

2 Marzo 2026 - ore  10:49

Home // Cronaca // Mattinata verso le elezioni comunali. Sindaco: “Ti chiedo di darmi la possibilità di continuare il lavoro fatto finora”

COMUNALI MATTINATA Mattinata verso le elezioni comunali. Sindaco: “Ti chiedo di darmi la possibilità di continuare il lavoro fatto finora”

Il candidato ha inoltre annunciato l’ingresso di nuovi membri nella sua squadra, pur confermando la presenza dei collaboratori storici

Il sindaco di Mattinata, Bisceglia. Fonte image facebook

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Mattinata, 02 marzo 2026. Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 i cittadini di Mattinata torneranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. In vista della consultazione, il primo cittadino uscente ha annunciato ufficialmente la sua volontà di ricandidarsi, sottolineando l’impegno costante verso la comunità negli ultimi cinque anni.

In una lettera aperta ai concittadini, il sindaco ha ricordato il percorso di crescita condiviso con la cittadinanza, evidenziando i traguardi raggiunti insieme e la necessità di proseguire il lavoro intrapreso. «Ho ricevuto un dono grande quando questa comunità mi ha scelto come proprio sindaco – scrive –. Ti chiedo di darmi la possibilità di continuare il lavoro fatto finora, essere a disposizione tua e della nostra comunità».

Il candidato ha inoltre annunciato l’ingresso di nuovi membri nella sua squadra, pur confermando la presenza dei collaboratori storici. «Siamo quelli della comunità – precisa – e conosciamo ogni esigenza dei cittadini. Abbiamo fiducia nel futuro e desideriamo costruire insieme nuovi traguardi».

Particolare attenzione è stata posta sull’importanza di una campagna elettorale rispettosa e partecipativa. «Voglio che questi momenti siano vissuti con un autentico senso di partecipazione, plurale e rispettoso, senza discrediti personali, dove ognuno potrà sentirsi chiamato a scegliere responsabilmente per il futuro di Mattinata». Il sindaco uscente conclude sottolineando l’impegno a favore di tutti i cittadini: «L’impegno è e sarà quello di sempre, per ogni persona, per ogni mattinatese, perché siamo diventati una comunità unita. Questo percorso continua».

