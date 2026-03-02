MONTE SANT’ANGELO – Un appello di preoccupazione arriva da un genitore di Monte Sant’Angelo che ha deciso di rompere il silenzio per denunciare una situazione che, a suo dire, starebbe diventando sempre più allarmante. Secondo quanto segnalato alla nostra redazione, “nelle ore serali una Fiat 500 di colore nero, con vetri oscurati”, si aggirerebbe in diverse zone del paese avvicinando ragazzi minorenni con presunte offerte di sostanze stupefacenti.
Il genitore racconta un episodio che lo ha profondamente scosso: «Mio figlio ha 14 anni. L’altra sera è tornato a casa tremando perché è stato avvicinato da un giovane che insisteva nel voler vendere droga. Era spaventato. Nessun ragazzo dovrebbe vivere una situazione del genere».
La segnalazione, riferisce il cittadino, sarebbe già stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine. Tuttavia, la percezione del genitore è che il fenomeno non si sia arrestato. «Ho già informato i carabinieri – spiega – ma la sera sembra che non ci siano controlli sufficienti. Noi genitori non possiamo vivere con l’angoscia ogni volta che i nostri figli escono di casa». Parole che riflettono un disagio più ampio e che riaccendono l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e della tutela dei minori. In un piccolo centro, dove la comunità è da sempre punto di riferimento per le famiglie, episodi del genere generano inevitabilmente allarme sociale.
Naturalmente, spetterà alle autorità competenti verificare eventuali responsabilità e accertare i fatti segnalati. Nel frattempo, l’appello del genitore è chiaro: maggiore presenza e controlli nelle ore serali, soprattutto nei luoghi di ritrovo dei più giovani. «Non è possibile – conclude – che un padre o una madre debbano avere paura di far uscire un figlio per strada. Chiediamo solo più attenzione e più sicurezza per i nostri ragazzi».
1 commenti su "Monte Sant’Angelo, l’appello di un genitore: “Un’auto si avvicina ai ragazzi offrendo droga. Abbiamo paura per i nostri figli”"
La questione è decisamente surreale per vari motivi:
1 – le pattuglie dei Carabinieri a Monte di sono sempre;
2 – a Monte se scorreggi al Cimitero, al Belvedere già sanno chi ha scorreggiato e anche cosa aveva mangiato il tipo che ha scorreggiato;
3 – hanno vissuto per 30-40 anni con la testa sotto la sabbia quando si ammazzavano in pieno giorno ed in pieno centro, ed ora sono sconvolti se il figlio torna a casa raccontando che un auto si è avvicinata offrendo droga (che poi la droga la offrono a un ragazzino di 14 anni che in tasca avrà al massimo 1 euro per comprarsi la bottiglietta d’acqua).
Fermo restando che spacciatori, criminali e mafiosi andrebbero tutti presi ed arrestati, non posso fare a meno di reputare questa vicenda alquanto ridicola soprattutto quando si dice che un padre o una madre hanno paura a fare uscire i figli di casa, proprio adesso che tutti i mafiosi e i criminali di Monte sono o in galera o sotto terra…
Definisco il tutto alquanto ridicolo e anche un po’ grottesco.