Home // Cronaca // Muore durante l’Erasmus in Spagna: addio alla studentessa 24enne Emma Carratelli

EMMA CARRATELLI Muore durante l’Erasmus in Spagna: addio alla studentessa 24enne Emma Carratelli

La comunità della Università degli Studi di Napoli Federico II è in lutto per la scomparsa di Emma Carratelli, 24 anni, studentessa di Medicina Veterinaria

Emma Carratelli - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

Un banco rimasto vuoto e un silenzio che pesa nei corridoi dell’Università: la comunità della Università degli Studi di Napoli Federico II è in lutto per la scomparsa di Emma Carratelli, 24 anni, studentessa di Medicina Veterinaria, morta mentre si trovava in Erasmus a Cordoba.

Originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, frequentava il quarto anno del corso di laurea. Era stata ricoverata nel reparto di cardiologia dell’ospedale della città andalusa, dove è deceduta. Non risultavano problemi di salute precedenti al ricovero.

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’ateneo partenopeo hanno espresso sui social “profondo dolore e immensa tristezza per la prematura scomparsa” della giovane, ricordandone l’impegno e la passione durante il periodo di studio presso l’Universidad de Córdoba.

Nel messaggio di cordoglio si sottolineano la vitalità contagiosa, l’amore per Napoli e per gli animali, la disponibilità e il sorriso sincero che l’hanno resa un punto di riferimento per compagni e docenti. Un ricordo che, scrive l’università, resterà impresso tra le mura dell’ateneo e nei cuori di chi l’ha conosciuta.

Alla famiglia e ai suoi cari è stato rivolto un pensiero di vicinanza e affetto, mentre la comunità accademica si stringe nel dolore per una perdita che ha colpito profondamente studenti e professori.

Lo riporta leggo.it.

