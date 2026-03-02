È morto nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola, storico boss di Cosa Nostra. Aveva 87 anni ed era detenuto al regime del 41 bis, il cosiddetto carcere duro riservato ai capi delle organizzazioni mafiose. La Procura di Milano ha disposto l’autopsia per accertare con esattezza le cause del decesso. Con la sua scomparsa si chiude uno dei capitoli più sanguinosi della storia della criminalità organizzata siciliana.

Santapaola, considerato per decenni uno dei vertici indiscussi dell’ala catanese di Cosa Nostra, è stato ritenuto mandante di numerosi omicidi e stragi che hanno segnato in modo indelebile la storia del Paese. Tra le accuse più gravi, quella di essere stato tra i mandanti dell’attentato di Capaci del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Una strage che rappresentò uno spartiacque nella lotta dello Stato alla mafia e che scosse profondamente l’opinione pubblica italiana.

Nato a Catania nel 1938, Benedetto “Nitto” Santapaola scalò rapidamente i vertici dell’organizzazione mafiosa etnea, imponendosi come figura di riferimento nei delicati equilibri interni a Cosa Nostra. Dopo l’uccisione del boss Giuseppe Calderone, negli anni Settanta, Santapaola consolidò il proprio potere, stringendo alleanze strategiche con i corleonesi guidati da Totò Riina. Fu un periodo segnato da una lunga scia di sangue, con omicidi eccellenti e una feroce guerra interna per il controllo del territorio e degli affari illeciti.

Per anni riuscì a sottrarsi alla cattura, vivendo in latitanza e mantenendo comunque il controllo delle attività criminali. Il suo arresto avvenne nel 1993, un anno dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, al termine di una lunga attività investigativa che portò al progressivo smantellamento dei vertici storici di Cosa Nostra. Da allora Santapaola ha trascorso il resto della sua vita in carcere, sottoposto al regime del 41 bis, misura che limita drasticamente i contatti con l’esterno per impedire ai boss di continuare a impartire ordini dall’interno delle strutture penitenziarie.

Nel corso dei processi a suo carico, i magistrati hanno ricostruito il ruolo centrale svolto da Santapaola nelle dinamiche mafiose siciliane, evidenziando la sua capacità di tessere relazioni e mantenere equilibri tra le diverse anime dell’organizzazione. Le sentenze definitive lo hanno condannato a diversi ergastoli per associazione mafiosa, omicidi e stragi.

La notizia della morte arriva a oltre trent’anni dalle stragi che sconvolsero l’Italia e mentre resta ancora viva la memoria delle vittime di Cosa Nostra. La Procura milanese, come prassi in questi casi, ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso, avvenuto all’interno della struttura detentiva di Opera.

(Fonte: Leggo.it)