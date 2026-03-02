Parcheggi a pagamento Manfredonia, via libera al nuovo piano tariffario: abbonamenti ridotti e “green pass” per auto elettriche - STATOQUOTIDIANO.IT

Svolta nella gestione dei parcheggi a pagamento a Manfredonia. Con deliberazione n. 53 del 27 febbraio 2026, la Giunta comunale ha approvato la modifica contrattuale della concessione e il nuovo piano tariffario, in coerenza con il Piano economico finanziario aggiornato presentato dal concessionario.

La revisione arriva al termine di un percorso complesso, segnato da incassi inferiori alle previsioni iniziali, dall’avvio “frazionato” del servizio e da una fase di stallo amministrativo. Il nuovo PEF stima entrate presunte per 950.140,70 euro a fronte di uscite per 870.208,87 euro.

Sulla base di tali dati, il canone concessorio spettante al Comune è quantificato in 408.872,06 euro annui, tenuto conto del rialzo del 52,50% offerto in sede di gara.

Tra le novità principali figura il nuovo piano tariffario. Confermata la tolleranza gratuita di 15 minuti per consentire l’acquisto del ticket. Previsti abbonamenti mensili senza limiti di zona a 60 euro e abbonamenti mensili per zona (lavoratori, professionisti, attività commerciali) a 35 euro.

Per i residenti nelle zone A e B è introdotto un abbonamento annuale agevolato da 50 euro, con un tetto massimo di 400 permessi per ciascuna zona.

Spazio anche a misure sociali e ambientali. Istituiti sei “stalli rosa” riservati alle donne in gravidanza in punti strategici della città, tra farmacie e ospedale.

Nasce inoltre il “Green Pass” per veicoli esclusivamente elettrici: massimo 100 abbonamenti annui al costo di 200 euro, con possibilità di sosta senza limiti di zona.

Tariffa ridotta a 0,50 euro l’ora per le aree mercatali e il cimitero, mentre per i medici di base e pediatri impegnati in visite domiciliari è previsto un pass con esonero dal ticket per un’ora.

Un passaggio rilevante riguarda la gestione degli incassi. Accogliendo i rilievi del Collegio dei Revisori, i proventi della sosta confluiranno direttamente su un conto corrente intestato al Comune, rafforzando il controllo pubblico sulle entrate.

Le nuove tariffe entreranno in vigore solo dopo l’approvazione del bilancio.