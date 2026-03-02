Edizione n° 5993

BALLON D'ESSAI

CERIGNOLA SICUREZZA // Cerignola valuta una “zona a vigilanza rafforzata” per la sicurezza
2 Marzo 2026 - ore  10:38

CALEMBOUR

FRODE FISCALE // Frode fiscale e riciclaggio nel tessile: sequestri per quasi 1 milione di euro
2 Marzo 2026 - ore  10:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Parcheggi a pagamento Manfredonia, via libera al nuovo piano tariffario: abbonamenti ridotti e “green pass” per auto elettriche

PARCHEGGI PAGAMENTO MANFREDONIA Parcheggi a pagamento Manfredonia, via libera al nuovo piano tariffario: abbonamenti ridotti e “green pass” per auto elettriche

Il canone concessorio spettante al Comune è quantificato in 408.872,06 euro annui, tenuto conto del rialzo del 52,50% offerto in sede di gara.

Parcheggi a pagamento Manfredonia, via libera al nuovo piano tariffario: abbonamenti ridotti e “green pass” per auto elettriche

Parcheggi a pagamento Manfredonia, via libera al nuovo piano tariffario: abbonamenti ridotti e “green pass” per auto elettriche - STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Svolta nella gestione dei parcheggi a pagamento a Manfredonia. Con deliberazione n. 53 del 27 febbraio 2026, la Giunta comunale ha approvato la modifica contrattuale della concessione e il nuovo piano tariffario, in coerenza con il Piano economico finanziario aggiornato presentato dal concessionario.

La revisione arriva al termine di un percorso complesso, segnato da incassi inferiori alle previsioni iniziali, dall’avvio “frazionato” del servizio e da una fase di stallo amministrativo. Il nuovo PEF stima entrate presunte per 950.140,70 euro a fronte di uscite per 870.208,87 euro.

Sulla base di tali dati, il canone concessorio spettante al Comune è quantificato in 408.872,06 euro annui, tenuto conto del rialzo del 52,50% offerto in sede di gara.

Tra le novità principali figura il nuovo piano tariffario. Confermata la tolleranza gratuita di 15 minuti per consentire l’acquisto del ticket. Previsti abbonamenti mensili senza limiti di zona a 60 euro e abbonamenti mensili per zona (lavoratori, professionisti, attività commerciali) a 35 euro.

Per i residenti nelle zone A e B è introdotto un abbonamento annuale agevolato da 50 euro, con un tetto massimo di 400 permessi per ciascuna zona.

Spazio anche a misure sociali e ambientali. Istituiti sei “stalli rosa” riservati alle donne in gravidanza in punti strategici della città, tra farmacie e ospedale.

Nasce inoltre il “Green Pass” per veicoli esclusivamente elettrici: massimo 100 abbonamenti annui al costo di 200 euro, con possibilità di sosta senza limiti di zona.

Tariffa ridotta a 0,50 euro l’ora per le aree mercatali e il cimitero, mentre per i medici di base e pediatri impegnati in visite domiciliari è previsto un pass con esonero dal ticket per un’ora.

Un passaggio rilevante riguarda la gestione degli incassi. Accogliendo i rilievi del Collegio dei Revisori, i proventi della sosta confluiranno direttamente su un conto corrente intestato al Comune, rafforzando il controllo pubblico sulle entrate.

Le nuove tariffe entreranno in vigore solo dopo l’approvazione del bilancio.

PARCHEGGI 1
PARCHEGGI 1
PARCHEGGI 2
PARCHEGGI 2
PARCHEGGI 3
PARCHEGGI 3
Parcheggi a pagamento Manfredonia, via libera al nuovo piano tariffario: abbonamenti ridotti e “green pass” per auto elettriche
Parcheggi a pagamento Manfredonia, via libera al nuovo piano tariffario: abbonamenti ridotti e “green pass” per auto elettriche – STATOQUOTIDIANO.IT

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO