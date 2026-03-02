Il Comune si prepara ad approvare la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo alla concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento. Una scelta che, secondo la relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 50/2016, punta a ristabilire l’equilibrio economico del contratto, garantendo al tempo stesso maggiori tutele per le casse comunali e nuove misure di carattere sociale.

Il servizio, affidato nel 2021 e avviato formalmente il 6 giugno 2022 in modalità “frazionata”, ha registrato sin dall’inizio uno scostamento significativo rispetto alle previsioni del PEF originario.

Due i principali fattori che hanno inciso sugli incassi: Mancata consegna di 202 stalli nell’area “Parcheggio Cesarano”, a causa di problemi legati alla titolarità dell’area. Riduzione della redditività di 743 stalli complessivi (mercato giornaliero, mercato settimanale e cimitero), assoggettati a tariffa agevolata fissa di 0,50 euro per l’intera durata della sosta, per ragioni di tutela sociale nel periodo post-emergenziale.

Una combinazione che ha inciso in maniera significativa sulla capacità di incasso rispetto alle stime iniziali.

Gli incassi reali: “quasi 2 milioni in quattro anni”

I dati contabili riportati nella relazione evidenziano che tra il 2022 e il 2025 gli incassi complessivi sono stati pari a 1.970.143,02 euro, di cui 897.679,53 euro versati al Comune. Un andamento che conferma ricavi inferiori rispetto alle previsioni originarie e che ha reso necessario l’aggiornamento del quadro economico.

Nel PEF originario di gara i ricavi netti stimati per l’intera durata quinquennale erano pari a 5,3 milioni di euro, con un utile netto previsto di oltre 618 mila euro.

Il nuovo PEF aggiornato per il 2026 ridimensiona le stime: Ricavi totali stimati: 4,75 milioni di euro; Canone concessorio al Comune: 2.044.360,10 euro complessivi; Utile stimato per il concessionario: 399.659,15 euro.

Elemento centrale: resta invariata la percentuale del 52,50% sugli incassi spettante al Comune, offerta in sede di gara, a tutela del principio di evidenza pubblica

Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione dell’obbligo di versamento diretto di tutti i proventi della sosta su un conto corrente intestato al Comune, accogliendo i rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti. Una misura che rafforza il controllo pubblico sulle entrate ed elimina il rischio connesso al maneggio diretto delle somme da parte del concessionario.

Il nuovo piano tariffario (ne riferiamo a parte) prevede diverse misure di carattere sociale: Abbonamenti calmierati: 60 euro mensili ordinario, 40 euro mensili per lavoratori/commercianti, 50 euro annuali per residenti. Tariffa agevolata di 0,50 euro all’ora per cimitero e aree mercatali. Stalli “Rosa” gratuiti per donne in gravidanza. Esenzione ticket per medici di base e pediatri in visita domiciliare. “Green Pass” parcheggi: fino a 100 abbonamenti annuali a 200 euro per veicoli elettrici. Tolleranza gratuita di 15 minuti per l’acquisto del ticket.

Tutte misure che, secondo la relazione, mirano a coniugare sostenibilità economica e attenzione alle fasce più deboli.

La revisione del PEF viene motivata con cause oggettive non imputabili al concessionario — tra cui effetti post-Covid, indisponibilità di alcune aree e commissariamento dell’Ente — e viene ritenuta legittima ai sensi dell’art. 165 del Codice dei Contratti. Il dirigente firmatario esprime parere favorevole all’adozione dell’atto di sottomissione e alla variazione contrattuale