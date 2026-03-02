Referendum Giustizia: date, quesito e cosa cambia con il sì

Manca poco al referendum confermativo sulla riforma della giustizia che potrebbe ridefinire gli equilibri della magistratura italiana. Ecco tutto quello che serve sapere.

Cosa si vota

Il referendum riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri fin dall’ingresso in magistratura, la creazione di due distinti Consigli superiori al posto dell’attuale CSM e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare per giudicare i magistrati in caso di illeciti. Non è previsto quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza.

Quando si vota

Le urne saranno aperte domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Quorum e maggioranza

Non è richiesta una soglia minima di partecipazione: varrà la maggioranza dei voti validi. Ogni scheda avrà lo stesso peso, rendendo decisivo ogni voto.

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini con 18 anni compiuti, circa 50 milioni di elettori. Gli studenti e i lavoratori fuori sede dovranno rientrare nel proprio Comune per votare. Gli italiani all’estero iscritti all’AIRE potranno votare per corrispondenza.

Cosa cambia se vincesse il sì

La riforma prevede la separazione strutturale tra magistratura giudicante e requirente, con percorsi distinti fin dall’accesso. L’attuale CSM unico verrebbe sostituito da due Consigli superiori presieduti dal Presidente della Repubblica, con due terzi magistrati e un terzo membri laici sorteggiati dal Parlamento. L’Alta Corte disciplinare sostituirebbe i CSM nelle funzioni disciplinari, rafforzando il controllo interno sulla magistratura.

