Sono iniziati sabato 28 febbraio, presso il Santuario di Santa Maria di Stignano a San Marco in Lamis, i tradizionali “Sabati” in onore della Madonna, un percorso di preghiera e preparazione spirituale in vista della solenne festa del 3 maggio 2026. L’iniziativa rappresenta un momento di grande significato per la comunità dei fedeli e per i pellegrini, che da secoli considerano il Santuario un luogo privilegiato di devozione mariana e spiritualità francescana.

Il programma prevede:

Ore 17.30 : Santo Rosario e Coroncina

: Santo Rosario e Coroncina Ore 18.00: Santa Messa

Dal 28 marzo:

Ore 18.30 : Santo Rosario e Coroncina

: Santo Rosario e Coroncina Ore 19.00: Santa Messa

È attivo un servizio navetta da Piazza Europa con partenze alle 17.10 (ora solare) e 18.10 (ora legale).

Il cammino spirituale culminerà con la festa solenne di domenica 3 maggio 2026, momento centrale di fede, tradizione e partecipazione comunitaria. Presso il Santuario è inoltre possibile ricevere l’indulgenza plenaria in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, seguendo le consuete condizioni: confessione sacramentale, partecipazione all’Eucaristia, professione di fede, preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre e sincero distacco da ogni peccato.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.