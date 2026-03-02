Edizione n° 5993

Home // Cronaca // San Marco in Lamis, al via i “Sabati” in onore della Madonna di Stignano

MADONNA DI STIGNANO San Marco in Lamis, al via i “Sabati” in onore della Madonna di Stignano

L’iniziativa rappresenta un momento di grande significato per la comunità dei fedeli e per i pellegrini, che da secoli considerano il Santuario un luogo privilegiato di devozione mariana e spiritualità francescana

San Marco in Lamis, al via i “Sabati” in onore della Madonna di Stignano

Santuario di Santa Maria di Stignano a San Marco in Lamis - Fonte Immagine Sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Sono iniziati sabato 28 febbraio, presso il Santuario di Santa Maria di Stignano a San Marco in Lamis, i tradizionali “Sabati” in onore della Madonna, un percorso di preghiera e preparazione spirituale in vista della solenne festa del 3 maggio 2026. L’iniziativa rappresenta un momento di grande significato per la comunità dei fedeli e per i pellegrini, che da secoli considerano il Santuario un luogo privilegiato di devozione mariana e spiritualità francescana.

Il programma prevede:

  • Ore 17.30: Santo Rosario e Coroncina
  • Ore 18.00: Santa Messa

Dal 28 marzo:

  • Ore 18.30: Santo Rosario e Coroncina
  • Ore 19.00: Santa Messa

È attivo un servizio navetta da Piazza Europa con partenze alle 17.10 (ora solare) e 18.10 (ora legale).

Il cammino spirituale culminerà con la festa solenne di domenica 3 maggio 2026, momento centrale di fede, tradizione e partecipazione comunitaria. Presso il Santuario è inoltre possibile ricevere l’indulgenza plenaria in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, seguendo le consuete condizioni: confessione sacramentale, partecipazione all’Eucaristia, professione di fede, preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre e sincero distacco da ogni peccato.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

1 commenti su "San Marco in Lamis, al via i “Sabati” in onore della Madonna di Stignano"

Lascia un commento

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

LASCIA UN COMMENTO