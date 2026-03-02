Scontro sull’IA negli Usa, boom di “Cancel ChatGpt” e 'Claude' vola

Negli Stati Uniti esplode il caso intelligenza artificiale. Sui forum e sui social, in particolare su Reddit, si moltiplicano gli appelli a cancellare l’abbonamento a ChatGpt Plus e passare a Claude, il chatbot sviluppato da Anthropic. All’origine della protesta c’è l’annuncio di Sam Altman, cofondatore e amministratore delegato di OpenAI, che ha ufficializzato un accordo con il Dipartimento della Difesa statunitense per l’impiego dei propri modelli nei sistemi militari classificati.

La decisione segna un cambio di rotta significativo: OpenAI subentra infatti ad Anthropic in un settore strategico come quello della difesa. Una scelta maturata dopo lo scontro tra l’amministrazione americana e l’azienda guidata da Dario Amodei, che avrebbe rifiutato alcune condizioni poste dal governo, ritenute potenzialmente legate a sorveglianza di massa e utilizzo di armi completamente autonome basate sull’IA.

Il rifiuto ha avuto conseguenze pesanti. L’azienda avrebbe perso contratti governativi rilevanti, mentre dal fronte politico sono arrivate critiche durissime. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha definito Anthropic un rischio per il sistema di difesa nazionale, inserendola in una lista che impedisce ai contraenti militari di collaborare con la società. Anche l’ex presidente Donald Trump è intervenuto con toni polemici sui social.

Amodei, in una lunga dichiarazione pubblica, ha ribadito che alcune applicazioni dell’IA sono incompatibili con i valori democratici, citando esplicitamente la sorveglianza interna di massa e l’impiego di armi autonome come ambiti che, a suo giudizio, non possono essere sostenuti in modo sicuro e responsabile.

La vicenda ha avuto un effetto immediato sul mercato digitale. Negli Stati Uniti, Claude è balzato in cima alle classifiche di download, alimentato anche dal movimento social ribattezzato “Cancel ChatGpt”, che invita gli utenti ad abbandonare la piattaforma di OpenAI per ragioni etiche.

Proprio mentre cresce l’interesse, però, si registrano disservizi. In Italia, secondo le segnalazioni raccolte dal portale Downdetector, dalle ore 12 di lunedì 2 marzo si è verificato un picco di problemi di accesso e utilizzo del chatbot Claude, con il down ancora in corso nel pomeriggio. Non è chiaro se il malfunzionamento sia collegato all’impennata di nuovi utenti o ad altre criticità tecniche.

Lo scontro tra governo americano e colossi dell’intelligenza artificiale apre così un nuovo fronte nel dibattito globale sull’uso militare delle tecnologie avanzate, con ripercussioni che si fanno sentire non solo sul piano politico, ma anche nelle scelte quotidiane degli utenti.

