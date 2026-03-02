Edizione n° 5993

BALLON D'ESSAI

CERIGNOLA SICUREZZA // Cerignola valuta una “zona a vigilanza rafforzata” per la sicurezza
2 Marzo 2026 - ore  10:38

CALEMBOUR

FRODE FISCALE // Frode fiscale e riciclaggio nel tessile: sequestri per quasi 1 milione di euro
2 Marzo 2026 - ore  10:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Scontro sull’IA negli Usa, boom di “Cancel ChatGpt” e ‘Claude’ vola

IA USA Scontro sull’IA negli Usa, boom di “Cancel ChatGpt” e ‘Claude’ vola

Sui forum e sui social, in particolare su Reddit, si moltiplicano gli appelli a cancellare l’abbonamento a ChatGpt Plus e passare a Claude

Scontro sull’IA negli Usa, boom di “Cancel ChatGpt” e 'Claude' vola

Altman, Amodei - Fonte Immagine: dire.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Attualità //

Negli Stati Uniti esplode il caso intelligenza artificiale. Sui forum e sui social, in particolare su Reddit, si moltiplicano gli appelli a cancellare l’abbonamento a ChatGpt Plus e passare a Claude, il chatbot sviluppato da Anthropic. All’origine della protesta c’è l’annuncio di Sam Altman, cofondatore e amministratore delegato di OpenAI, che ha ufficializzato un accordo con il Dipartimento della Difesa statunitense per l’impiego dei propri modelli nei sistemi militari classificati.

La decisione segna un cambio di rotta significativo: OpenAI subentra infatti ad Anthropic in un settore strategico come quello della difesa. Una scelta maturata dopo lo scontro tra l’amministrazione americana e l’azienda guidata da Dario Amodei, che avrebbe rifiutato alcune condizioni poste dal governo, ritenute potenzialmente legate a sorveglianza di massa e utilizzo di armi completamente autonome basate sull’IA.

Il rifiuto ha avuto conseguenze pesanti. L’azienda avrebbe perso contratti governativi rilevanti, mentre dal fronte politico sono arrivate critiche durissime. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha definito Anthropic un rischio per il sistema di difesa nazionale, inserendola in una lista che impedisce ai contraenti militari di collaborare con la società. Anche l’ex presidente Donald Trump è intervenuto con toni polemici sui social.

Amodei, in una lunga dichiarazione pubblica, ha ribadito che alcune applicazioni dell’IA sono incompatibili con i valori democratici, citando esplicitamente la sorveglianza interna di massa e l’impiego di armi autonome come ambiti che, a suo giudizio, non possono essere sostenuti in modo sicuro e responsabile.

La vicenda ha avuto un effetto immediato sul mercato digitale. Negli Stati Uniti, Claude è balzato in cima alle classifiche di download, alimentato anche dal movimento social ribattezzato “Cancel ChatGpt”, che invita gli utenti ad abbandonare la piattaforma di OpenAI per ragioni etiche.

Proprio mentre cresce l’interesse, però, si registrano disservizi. In Italia, secondo le segnalazioni raccolte dal portale Downdetector, dalle ore 12 di lunedì 2 marzo si è verificato un picco di problemi di accesso e utilizzo del chatbot Claude, con il down ancora in corso nel pomeriggio. Non è chiaro se il malfunzionamento sia collegato all’impennata di nuovi utenti o ad altre criticità tecniche.

Lo scontro tra governo americano e colossi dell’intelligenza artificiale apre così un nuovo fronte nel dibattito globale sull’uso militare delle tecnologie avanzate, con ripercussioni che si fanno sentire non solo sul piano politico, ma anche nelle scelte quotidiane degli utenti.

Lo riporta dire.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO