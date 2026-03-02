Settimana e Weekend Festa della donna. "Coccolate dal Benessere"

Settimana Festa della donna: Amiche di tutto il mondo unitevi! (clicca qui)
Settimana del Benessere Rosa
1–8 marzo
Una settimana pensata per rallentare, ritagliarsi tempo di qualità e celebrare la Festa della Donna all’insegna del benessere, della condivisione e del piacere di stare insieme.
Dal 1 all’8 marzo, il Regiohotel Manfredi propone una selezione di esperienze wellness, percorsi relax, momenti conviviali e proposte speciali, pensate per valorizzare il tempo dedicato a sé e agli altri, con eleganza e semplicità.
Che si tratti di una pausa rigenerante durante la settimana, di un’esperienza completa di benessere o di un weekend speciale, la Settimana del Benessere al Femminile offre soluzioni flessibili per vivere la Festa della Donna in modo autentico e coinvolgente.
Scopri tutte le proposte e scegli l’esperienza più adatta a te.
LE OFFERTE: WEEKEND FESTA DELLA DONNA 7/8 MARZO da € 95per persona
Week-end in Mezza Pensione con Cena Degustazione ed Esperienza Benessere:
– Cena Speciale in Rosa con Menu Degustazione del 7 o 8 Marzo 3 portate con entrè e calice di vino (scopri il menu in basso)
– Pernottamento in camera Classic, Superior, Junior Suite, Executive Suite, Luxury Suite o Wellness Suite. Colazione a buffet dolce e salata.
– 1 Esperienza Benessere a scelta su disponibilità tra
a) Percorso benessere in spa di 60 minuti
con sauna, bagno di vapore, vasca idroterapica riscaldata, sala relax con tisaneria, stanza del sale, cascata di ghiaccio, docce emozionali, spogliatoi e docce (vedi dettagli Manfredi Wellness).
b) Massaggio Corpo Rilassante da 30 minuti
c) Esperienza Zerobody rilassamento profondo attraverso il galleggiamento asciutto su un materasso di acqua riscaldato e cromo-terapico con musica meditativa rilassante.
LE TARIFFE IN MEZZA PENSIONE CENA
1 NOTTE
Quota per persona in camera Matrimoniale/Doppia Classic (minimo 2 persone) – euro 95 euro
Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in hotel euro 2,50 per persona a notte
SUPPLEMENTI TIPOLOGIA DI CAMERE
Supplemento Wellness Suite € 120 / camera / notte
Supplemento Luxury Suite € 100 / camera / notte
Supplemento Superior Central € 20 / camera / notte
Supplemento Junior Suite € 60 / camera / notte
Supplemento Executive Suite € 80 / camera / notte
Menu Dinner in Rosa
(ingresso in sala dalle 19.30 alle 21.30)
Antipasto
Carpaccio di maialino con misticanze tenere e dressing al lime
Primo
Fusillone con straccetti di vitello e pomodorino confit
Secondo
Guancetta di vitellino brasata su morbido di patata e cremolada di verdurine
Dessert
Semifreddo al lampone e cioccolato bianco
Beverage
1 Calice di vino a testa e minerali e coperto.
Extra bevande da pagare a parte.
CAMERE DISPONIBILI DALLE ORE 15.00 E DA LIBERARE ENTRO LE ORE 11.00 DEL GIORNO DI PARTENZA
Accesso alla spa consentito ai maggiori di 18 anni.
L’orario dei Massaggi o di Zerobody deve essere confermato al momento della prenotazione
Vuoi scegliere e prenotare altri Massaggi e Trattamenti?
SCOPRI LA CARTA DEI TRATTAMENTI CON LA LISTA DEI MASSAGGI, DURATA E PREZZI
PRENOTAZIONE
Prenota subito contattando il nostro ufficio prenotazioni al numero 0884.530122
oppure inviando una email a booking@regiohotel.it
Puoi prenotare con un pagamento anticipato dell’intero importo con i seguenti metodi al momento della conferma:
– Bonifico Bancario: Entro 2 giorni dalla conferma da inviare al conto corrente bancario che indicheremo
– Carta di Credito con pagamento Pay by Link: comunicare i dati come il codice, titolare e scadenza. Le carte ricaricabili sono valide solo se contengono l’importo totale del soggiorno.
– Paypal
– Satispay
CANCELLAZIONE
E’ possibile cancellare la prenotazione entro 5 giorni dalla data di arrivo.
Oltre 5 giorni dalla data di arrivo, penale dell’intero soggiorno e relativi servizi extra prenotati.
———————–
DONNA TIME €25 per persona
Include:
- Percorso Benessere 60’
- Kit benessere (cuffia e ciabattine)
———————–
WOMAN RELAX €60 per persona
Include:
- Percorso Benessere 60’
- Massaggio Relax 30’
- Kit benessere (cuffia e ciabattine)
———————–
TOTAL WOMAN BUNDLE– ESPERIENZA COMPLETA €100 per persona
Include:
- Percorso Benessere 60’
- Massaggio Relax 30’
- Kit benessere (cuffia e ciabattine)
- Cena speciale del 7 o del 8 Marzo 3 portate (entrée + calice di vino inclusi)
———————–
