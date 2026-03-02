Settimana e Weekend Festa della donna. "Coccolate dal Benessere"

Settimana Festa della donna: Amiche di tutto il mondo unitevi! (clicca qui)

Settimana del Benessere Rosa

1–8 marzo

Una settimana pensata per rallentare, ritagliarsi tempo di qualità e celebrare la Festa della Donna all’insegna del benessere, della condivisione e del piacere di stare insieme.

Dal 1 all’8 marzo, il Regiohotel Manfredi propone una selezione di esperienze wellness, percorsi relax, momenti conviviali e proposte speciali, pensate per valorizzare il tempo dedicato a sé e agli altri, con eleganza e semplicità.

Che si tratti di una pausa rigenerante durante la settimana, di un’esperienza completa di benessere o di un weekend speciale, la Settimana del Benessere al Femminile offre soluzioni flessibili per vivere la Festa della Donna in modo autentico e coinvolgente.

Scopri tutte le proposte e scegli l’esperienza più adatta a te.

LE OFFERTE: WEEKEND FESTA DELLA DONNA 7/8 MARZO da € 95per persona



Week-end in Mezza Pensione con Cena Degustazione ed Esperienza Benessere:

– Cena Speciale in Rosa con Menu Degustazione del 7 o 8 Marzo 3 portate con entrè e calice di vino (scopri il menu in basso)

– Pernottamento in camera Classic, Superior, Junior Suite, Executive Suite, Luxury Suite o Wellness Suite. Colazione a buffet dolce e salata.

– 1 Esperienza Benessere a scelta su disponibilità tra

a) Percorso benessere in spa di 60 minuti

con sauna, bagno di vapore, vasca idroterapica riscaldata, sala relax con tisaneria, stanza del sale, cascata di ghiaccio, docce emozionali, spogliatoi e docce (vedi dettagli Manfredi Wellness).

b) Massaggio Corpo Rilassante da 30 minuti

c) Esperienza Zerobody rilassamento profondo attraverso il galleggiamento asciutto su un materasso di acqua riscaldato e cromo-terapico con musica meditativa rilassante.

LE TARIFFE IN MEZZA PENSIONE CENA



1 NOTTE

Quota per persona in camera Matrimoniale/Doppia Classic (minimo 2 persone) – euro 95 euro

Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in hotel euro 2,50 per persona a notte

SUPPLEMENTI TIPOLOGIA DI CAMERE

Supplemento Wellness Suite € 120 / camera / notte

Supplemento Luxury Suite € 100 / camera / notte

Supplemento Superior Central € 20 / camera / notte

Supplemento Junior Suite € 60 / camera / notte

Supplemento Executive Suite € 80 / camera / notte

Menu Dinner in Rosa

(ingresso in sala dalle 19.30 alle 21.30)



Antipasto

Carpaccio di maialino con misticanze tenere e dressing al lime

Primo

Fusillone con straccetti di vitello e pomodorino confit

Secondo

Guancetta di vitellino brasata su morbido di patata e cremolada di verdurine

Dessert

Semifreddo al lampone e cioccolato bianco

Beverage

1 Calice di vino a testa e minerali e coperto.

Extra bevande da pagare a parte.

CAMERE DISPONIBILI DALLE ORE 15.00 E DA LIBERARE ENTRO LE ORE 11.00 DEL GIORNO DI PARTENZA

Accesso alla spa consentito ai maggiori di 18 anni.

L’orario dei Massaggi o di Zerobody deve essere confermato al momento della prenotazione



Vuoi scegliere e prenotare altri Massaggi e Trattamenti?

SCOPRI LA CARTA DEI TRATTAMENTI CON LA LISTA DEI MASSAGGI, DURATA E PREZZI

PRENOTAZIONE

Prenota subito contattando il nostro ufficio prenotazioni al numero 0884.530122

oppure inviando una email a booking@regiohotel.it

Puoi prenotare con un pagamento anticipato dell’intero importo con i seguenti metodi al momento della conferma:

– Bonifico Bancario: Entro 2 giorni dalla conferma da inviare al conto corrente bancario che indicheremo

– Carta di Credito con pagamento Pay by Link: comunicare i dati come il codice, titolare e scadenza. Le carte ricaricabili sono valide solo se contengono l’importo totale del soggiorno.

– Paypal

– Satispay

CANCELLAZIONE

E’ possibile cancellare la prenotazione entro 5 giorni dalla data di arrivo.

Oltre 5 giorni dalla data di arrivo, penale dell’intero soggiorno e relativi servizi extra prenotati.

———————–

DONNA TIME €25 per persona

Include:

Percorso Benessere 60’

Kit benessere (cuffia e ciabattine)

———————–



WOMAN RELAX €60 per persona

Include:

Percorso Benessere 60’

Massaggio Relax 30’

Kit benessere (cuffia e ciabattine)

———————–

TOTAL WOMAN BUNDLE– ESPERIENZA COMPLETA €100 per persona

Include:

Percorso Benessere 60’

Massaggio Relax 30’

Kit benessere (cuffia e ciabattine)

Cena speciale del 7 o del 8 Marzo 3 portate (entrée + calice di vino inclusi)

———————–

Puoi prenotare con un pagamento anticipato dell’intero importo con i seguenti metodi al momento della conferma:

– Bonifico Bancario: Entro 2 giorni dalla conferma da inviare al conto corrente bancario che indicheremo

– Carta di Credito con pagamento Pay by Link: comunicare i dati come il codice, titolare e scadenza. Le carte ricaricabili sono valide solo se contengono l’importo totale del soggiorno.

– Paypal

– Satispay

FOTOGALLERY

messaggio promozionale