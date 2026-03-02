Edizione n° 5993

BALLON D'ESSAI

CERIGNOLA SICUREZZA // Cerignola valuta una “zona a vigilanza rafforzata” per la sicurezza
2 Marzo 2026 - ore  10:38

CALEMBOUR

FRODE FISCALE // Frode fiscale e riciclaggio nel tessile: sequestri per quasi 1 milione di euro
2 Marzo 2026 - ore  10:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Studentessa iraniana all’UniBa: “L’università non può restare neutrale di fronte alle guerre”

STUDENTESSA IRANIANA Studentessa iraniana all’UniBa: “L’università non può restare neutrale di fronte alle guerre”

Melika, studentessa dell’Università Aldo Moro di Bari, ha lanciato un appello appassionato durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026

Studentessa iraniana all’UniBa: “L’università non può restare neutrale di fronte alle guerre”

Studentessa iraniana all’UniBa - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Attualità // Bari //

Melika, studentessa dell’Università Aldo Moro di Bari, ha lanciato un appello appassionato durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026, sottolineando il ruolo trasformativo e civile dell’ateneo.

“Vi parlo come studentessa, come donna e come figlia dell’Iran, terra che lotta per la propria dignità. Nell’università ho trovato un luogo di formazione personale e collettiva, non un semplice passaggio accademico. L’università non può essere neutrale mentre venti di guerra soffiano nel mondo e si consumano genocidi”, ha affermato.

Melika ha evidenziato l’importanza della conoscenza: “Mentre l’università pubblica soffre definanziamenti, bisogna ricordare che senza sapere non può esserci libertà, ma solo sudditanza. L’ateneo deve essere luogo di cura, dove il merito si misura sulla storia delle persone. Deve rimanere autonomo, libero e indipendente, senza piegarsi a logiche di guerra, profitti o oppressione”.

Dal palco, la studentessa ha raccontato come l’accoglienza universitaria salvi vite e abbia un valore storico e politico: “L’università ha il dovere di garantire corridoi accademici a chi rischia la propria libertà e il proprio futuro. Il mio pensiero va al popolo palestinese, alle studentesse afgane, ai dimenticati del Congo e dell’Ucraina. In Iran, gli studenti stanno protestando mettendo a rischio la propria vita e il loro percorso accademico”.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO