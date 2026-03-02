Studentessa iraniana all’UniBa: “L’università non può restare neutrale di fronte alle guerre”

Melika, studentessa dell’Università Aldo Moro di Bari, ha lanciato un appello appassionato durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026, sottolineando il ruolo trasformativo e civile dell’ateneo.

“Vi parlo come studentessa, come donna e come figlia dell’Iran, terra che lotta per la propria dignità. Nell’università ho trovato un luogo di formazione personale e collettiva, non un semplice passaggio accademico. L’università non può essere neutrale mentre venti di guerra soffiano nel mondo e si consumano genocidi”, ha affermato.

Melika ha evidenziato l’importanza della conoscenza: “Mentre l’università pubblica soffre definanziamenti, bisogna ricordare che senza sapere non può esserci libertà, ma solo sudditanza. L’ateneo deve essere luogo di cura, dove il merito si misura sulla storia delle persone. Deve rimanere autonomo, libero e indipendente, senza piegarsi a logiche di guerra, profitti o oppressione”.

Dal palco, la studentessa ha raccontato come l’accoglienza universitaria salvi vite e abbia un valore storico e politico: “L’università ha il dovere di garantire corridoi accademici a chi rischia la propria libertà e il proprio futuro. Il mio pensiero va al popolo palestinese, alle studentesse afgane, ai dimenticati del Congo e dell’Ucraina. In Iran, gli studenti stanno protestando mettendo a rischio la propria vita e il loro percorso accademico”.

Lo riporta ansa.it.