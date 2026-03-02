Edizione n° 5993

Home // Attualità // UniBa, Bellotti inaugura l’anno accademico: “Con il PNRR reclutato oltre 100 ricercatori”

UNIBA BELLOTTI UniBa, Bellotti inaugura l’anno accademico: “Con il PNRR reclutato oltre 100 ricercatori”

Il rettore Roberto Bellotti ha tracciato un bilancio delle attività e dei risultati dell’ateneo, sottolineando l’impatto dei progetti PNRR e delle iniziative per gli studenti

UniBa, Bellotti inaugura l’anno accademico: "Con il PNRR reclutato oltre 100 ricercatori"

UniBa, Bellotti inaugura l’anno accademico - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Attualità // Bari //

Nel corso dell’inaugurazione del 101° anno accademico dell’Università Aldo Moro di Bari, il rettore Roberto Bellotti ha tracciato un bilancio delle attività e dei risultati dell’ateneo, sottolineando l’impatto dei progetti PNRR e delle iniziative per gli studenti.

Bellotti ha evidenziato che, nei grandi progetti di ricerca nazionali, UniBa ha partecipato con un finanziamento complessivo vicino ai 140 milioni di euro su 3,2 miliardi a livello nazionale. Grazie al PNRR, l’ateneo ha reclutato oltre 100 ricercatori, producendo risultati significativi in settori strategici come valorizzazione del patrimonio culturale, intelligenza artificiale, cybersecurity, tecnologie quantistiche, neuroscienze, malattie dell’invecchiamento, agricoltura di precisione e sicurezza alimentare. Le progettualità avviate sono state recentemente rifinanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Per migliorare la vita studentesca, Bellotti ha annunciato l’estensione degli orari di apertura delle sale studio, inclusi i fine settimana, grazie alla collaborazione con le associazioni studentesche. Inoltre, sarà avviata la creazione dell’Osservatorio sugli accordi di cooperazione in aree sensibili e di conflitto, un organo consultivo paritetico che monitorerà progetti scientifici, didattici e accordi di cooperazione internazionale.

Il rettore ha concluso sottolineando l’impegno a far crescere UniBa promuovendo uno sviluppo equo e sostenibile, valorizzando la componente studentesca e rafforzando il ruolo dell’ateneo nella comunità.

Lo riporta ansa.it.

