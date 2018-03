Di:

Borgo Mezzanone, arrestato tunisino per violenza sessuale

Manfredonia – NELLO scorso dicembre, due tunisini sono entrati in un casolare di Borgo Mezzanone (località a pochi chilometri da Foggia, ma nella circoscrizione territoriale di Manfredonia) dove vivevano una donna ed il marito. Dopo aver minacciato l’uomo, i due tunisini hanno abusato della moglie. Sul fatto hanno indagato i carabinieri di Foggia e della stazione di Manfredonia, che hanno arrestato l’aggressore,di 31 anni con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale. Secondo quanto emerso l’11 dicembre scorso Cheikn, ed un altro connazionale, ancora da identificare, sono entrati in un casolare di Borgo Mezzanone dove vivevano una coppia di rumeni di 36 e 31 anni. I due dopo aver minacciato con il coltello l’uomo e la donna hanno abusato della 31enne. Dopo la violenza subita la donna ha denunciato tutto ai carabinieri fornendo anche alcune elementi utili agli investigatori per rintracciare il tunisino. L’uomo e’ stato arrestato ieri in un’azienda agricola, nelle campagne di Manfredonia, dove lavorava come bracciante.