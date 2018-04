Foggia. Bomba al ristorante cinese “China Town” (FOTO – VIDEO)

Di:

Foggia. Un boato di fortissima intensità ha divelto, verso le due di stanotte, la saracinesca del ristorante cinese “China Town” sito in via Bari. L’insegna è andata in frantumi, dell’interno del locale, stamattina, si vedevano solo i resti sotto la serranda abbassata. Danni anche alle macchine parcheggiate sotto il condominio dove si trova il ristorante. Sul posto, secondo le prime ricostruzioni, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

video



La polizia, invece, in queste ore, sta rivolgendo alcune domande a quanti abitano nelle vicinanze. Sono 22 gli anni di attività di “China town” senza che succedesse nulla. L’anno scorso una bomba al ristorante giapponese in via Arpi, tanto per citare i locali specializzati in cucina etnica in città, ha incendiato l’ingresso del locale.

A cura di Paola Lucino, Foggia 02.04.2018

FOTOGALLERY PAOLA LUCINO



FOTOGALLERY ENZO MAIZZI