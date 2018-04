Pasquetta. Assessore Starace “Amate il verde, appartiene a tutti noi”

Di:

Manfredonia, 02 aprile 2018. ”Oggi i prati si riempiranno di giovani, i boschi di allegri fuochi, la natura generosa come sempre ci accoglie fiduciosa. Non tradiamo la sua fiducia. Lasciamo il luogo che ci ospita meglio di come lo abbiamo trovato. Nessuno pulirà dove abbiamo sporcato. Le vacche mangeranno le buste di plastica che abbiamo lasciato e i vitelli resteranno senza mamma.

I boschi bruceranno se non usiamo le aree destinate ai fuochi e la natura suo malgrado il prossimo anno dovrà accogliervi devastata e sporca. Accendiamo invece i nostri cervelli ed il nostro cuore di amore e rispetto per tutto il nostro ambiente. Dimenticavo, mi raccomando i pini appena piantati in pineta ….. proteggiamoli. Sono nostri, non ne avremo altri. Buon lunedì dell’angelo”.

(A cura dell’Avvocato Innocenza Starace, Manfredonia 02 aprile 2018)