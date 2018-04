Pasquetta con sole e temperature gradevoli in Puglia

Di:

Bari, 02 aprile 2018. Pasquetta ideale da trascorrere all’aperto su Puglia, Basilicata e Molise grazie ad un campo anticiclonico che garantirà condizioni meteorologiche stabili e soleggiate non solo su coste e pianure ma anche sulle zone interne collinari e montuose. Temperature gradevoli. Ventilazione debole variabile con mari poco mossi.

Martedì 03 Aprile

Il sole si alterna a innocue velature sul Sud-Est

MARTEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo nubi medio-alte in avanzamento da Ovest ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature minime in aumento, con estremi di 11°C; massime in calo, con punte di 17°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto poco mosso.

Mercoledì 04 Aprile

Qualche nuvola in più con locali piovaschi sul Molise, meglio altrove

MERCOLEDI’: l’alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con la possibilità di qualche fenomeno a fine giornata tra Molise, nord Lucania e alta Puglia. Temperature minime in aumento, con estremi di 13°C; massime stabili, con punte di 19°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Adriatico da molto mosso a mosso; Canale d’Otranto mosso.