Ragazzo cade in dirupo in un vallone che conduce all’abbazia di Pulsano (foto)

PH SQ - MONTE SANT'ANGELO, 02.04.2018

Monte Sant'Angelo, 02 APRILE 2018. Un ragazzo è caduto in un dirupo nei pressi di uno dei valloni che conduce all'Abbazia di Pulsano. I fatti sono accaduti nel pomeriggio, tra le ore 18 e 18.30. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, che hanno recuperato il ragazzo, calandosi dall'alto nel dirupo. In seguito sono intervenuti i sanitari del 118, e – data la gravità della situazione-, il giovane è stato trasferito in ospedale in elicottero. Seguono aggiornamenti.

