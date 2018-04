San Severo, resistenza violenza e minacce: 3 arresti

Controlli Polizia (st@, archivio)

San Severo, 02 aprile 2018. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Severo unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine hanno arrestato ieri tre uomini con pregiudizi di polizia, Russi Antonio, sanseverese classe 1983, Perillo Primiano, sanseverese classe 1986 e Guerrieri Domenico, sanseverese classe 1996, perché resisi responsabili in concorso di resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale. Per i tre arrestati, successivamente alle formalità d rito, sono scattati gli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.

