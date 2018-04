Anna Lombardi (statoquotidiano) ARCHIVIO

Foggia, 02 aprile 2018. Anna Maria Lombardi, 46enne originaria di Apricena, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Latiano in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari. Lo riporta Brindisireport. La donna, accusata di aver ucciso l’imprenditore-amante con 87 coltellate, “deve espiare la pena residua di 9 anni, 8 mesi 27 giorni di reclusione”. I fatti relativi all’omicidio risalgono al 6 dicembre 2013. Vittima l’imprenditore foggiano Angelo Radatti. Uccise amante a coltellate, arrestata 46enne a Brindisi ultima modifica: da

