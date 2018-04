Zidane: «Juve e Real, stesso Dna»

Di:

Roma, 02 aprile 2018. Dieci mesi dopo Cardiff, Juve e Real si ritrovano ed è inevitabile che la finale di Champions dello scorso anno sia lo spunto per introdurre la gara di domani. Uno spunto giornalistico però, non altro: «Noi non siamo cambiati molto da allora – sottolinea Zinedine Zidane – perché i giocatori sono più o meno gli stessi, ma da allora la nostra stagione non è stata positiva come pensavamo. Siamo pronti, ma questa partita non ha nulla a che vedere con la finale di dieci mesi fa».

Quella di domani sarà la 20 sfida tra le due squadre: due i pareggi finora e un bilancio che vede in leggero vantaggio le merengues, con nove vittorie contro le otto dei bianconeri. La Juve però ha battuto il Real nelle ultime quattro doppie sfide a eliminazione diretta: «Non dobbiamo dare troppo peso a queste statistiche e alle partite vinte o perse -ribatte il tecnico dei blancos – Ogni gara fa storia a sé e quella di domani sarà molto importante per entrambe le squadre. Questa Juve è forte e quanto sta facendo quest’anno lo dimostra. È una squadra completa, capace di giocare benissimo e dovremo essere molto attenti in ogni zona del campo. Juve e Real hanno lo stesso Dna: vogliono vincere ogni partita. Lo so, perché qui a Torino ho passato cinque anni e ho imparato molto come calciatore e come persona. Venivo via dalla Francia e per me era un cambiamento radicale, ma sono stato accolto come in famiglia e ho un ottimo ricordo dei miei anni in bianconero».

LUKA MODRIC

I giorni precedenti la gara sono trascorsi all’insegna del fair play e sono state molte le dichiarazioni di stima che i giocatori bianconeri, in primis Gigi Buffon hanno indirizzato al Real Madrid: «Vuol dire che ci rispettano. E anche noi rispettiamo la Juve, una squadra straordinaria. In questo tipo di partite l’esperienza è la cosa più importante. Poi ci sono i dettagli che possono essere determinanti: quando si incontrano due squadre di grande qualità è importante fare pochi errori e approfittare di quelli commessi dagli avversari».

Il centrocampista croato è uno dei punti di forza della formazione di Zidane, ma quando si parla di Real Madrid, il sinonimo in questi anni è ovviamente Cristiano Ronaldo: «Cristiano ha molta fiducia in se stesso ed è in grande forma – sottolinea Modric – Ho perso il conto dei gol che ha segnato… È molto importante per noi che sia così sul pezzo. Con lui in questo stato di forma abbiamo maggiori possibilità di passare il turno. Bale? Si sta allenando bene. Per lui è stata una stagione difficile per gli infortuni patiti, ma lo vedo bene. Sappiamo quanto può dare alla squadra: le sue verticalizzazioni e la sua rapidità sono molto importanti per noi».