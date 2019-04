Agility dog, un foggiano in nazionale per il campionato del mondo

Di:

Un altro fiore all’occhiello per lo sport foggiano, in particolare per l’AGILITY DOG, lo sport cinofilo più diffuso al mondo.

Giuseppe Amoroso farà parte della squadra azzurra che difenderà i colori Italiani in occasione del Campionato del Mondo IFCS di Agility Dog dal 9 al 14 aprile in Olanda.

Le gare del Campionato del Mondo potranno essere seguite in diretta streaming sul canale indicato nel sito ufficiale all’indirizzo https://worldagilitychampionship.com/livestream/

Giuseppe oltre ad essere atleta è allenatore della squadra di Agility Dog del DANNY’S PET VILLAGE di Foggia.

L’Agility Dog nasce traendo spunto e ispirandosi ai classici concorsi ippici ad ostacoli, osservando l’armonicità e la dinamicità di questa disciplina che unisce in un unico inscindibile binomio l’animale ed il conduttore.

A tutt’oggi l’Agility è la disciplina che più di ogni altra coinvolge conduttori e semplici spettatori, per la sua immediatezza, per la sua freschezza, per il divertimento ed il coinvolgimento che unisce cani e padroni e per gli innegabili contenuti tecnici che essa porta con sè, favorendo un corretto rapporto tra il binomio, una forte complicità ed un’altissimo grado di controllo del cane, il tutto basato su un rapporto di giocoso divertimento.

Link:

https://www.youtube.com/channel/UCRI95GxVJTBMYe59wrj8rLQ