Cosap triplicata a Manfredonia e agitazioni ambulanti della Bat

Di:

Ormai l’onda della follia tributaria non si arresta più e mentre da una parte silenzi compiacenti tendono a tenere celate situazioni drammatiche che in queste ore, con l’approvazione dei bilanci comunali, si stanno consumando ai danni del piccolo commercio, dall’altra le Associazioni più rappresentative quindi Unimpresa e CasAmbulanti non se la fanno passare sotto il naso e, non avendo alcun legame societario con le amministrazioni pubbliche e con la politica, reagiscono con forza. La notizia recentissima giunta dal comune di Manfredonia dove il Cosap – Canone Occupazione Suolo Pubblico subisce un aumento addirittura del 300% triplicando le tariffe fino a quasi millecinquecento euro per una modesta occupazione di suolo pubblico nel mercato settimanale, ha definitivamente fatto traboccare il vaso.

Savino Montaruli, impegnatissimo in queste ore ad analizzare le delibere comunali, dichiara infuriato: “siamo alla follia. I comuni stanno impazzendo e stanno scegliendo il metodo migliore per una rivoluzione nel vero senso della parola, gettando i commercianti nelle mani degli usurai. E’ una situazione drammatica che se esploderà, come esploderà, potrebbe rappresentare la più grande emergenza sociale di tutti i tempi. La politica, impegnata a spartirsi il potere o a raccogliere i cocci della propria mediocrità, non se ne rende conto ma noi non siamo asserviti quindi ci mobiliteremo. Nelle prossime ore ci sarà una riunione urgente dei comitati direttivi delle associazioni di categoria coordinati per reagire con forza e con qualunque mezzo civile a disposizione per fermare sul nascere questi abusi di potere vessatori e distruttivi. Prende sempre più forma ora una mobilitazione a livello regionale che coinvolgerà non solo il commercio ambulante ma tutte le categorie del piccolo commercio di vicinato e di pubblico esercizio contro la rassegnazione e contro la furbesca policollusione che tende a tenere sottotraccia questo dramma economico e sociale che si sta consumando contro la piccola impresa avvantaggiando la grande distribuzione e gli ipermercati che dalla morte della piccola impresa credono di potersi rialzare e riemergere dal baratro in cui sono caduti.” – ha concluso Montaruli.

Area Comunicazione UNIBAT