Di:

Nei giorni 9 – 10 – 11 – e 12 Aprile p.v. presso il Cine Teatro S. Michele di Manfredonia, la compagnia Teatro Stabile Città di Manfredonia, rappresenterà la commedia in vernacolo “Da u male pajatore pigghje quèdde ca pute” per la regia di Dina Valente e Filomena Trotta.

Il tema dominante della vicenda ruota intorno ad una agenzia matrimoniale nella quale si muovono personaggi, in cerca di anime gemelle, che danno vita ad equivoci e situazioni, inaspettate e divertenti.

Una commedia frizzante, dalle mille sfaccettature, costellata da momenti comici, colpi di scena e gag esilaranti.

Protagonisti della vicenda sono: Cosimo Caccavelli, titolare della suddetta Agenzia, Giovanni e Rosetta, proprietari dell’appartamento in cui Cosimo esercita momentaneamente la sua professione, Arturo Bellamorte, impresario di pompe funebri, Don Gaetano Passalacqua, boss dal grilletto facile, Isacco Niutonne, inventore da strapazzo, ed una carrellata di altri personaggi coloriti e simpatici che fanno da cornice ad una commedia da non perdere per trascorrere una serata spensierata all’insegna del buonumore.