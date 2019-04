La sala consiliare dell’Università sipontina poco tempo dopo l’unità d’Italia

Di:

Procedendo alla lettura e trascrizione delle deliberazioni consiliari è possibile avere la “piacevolezza” di riscontrare delle notizie che ci danno una idea di quanto accadeva qualche secolo fa nell’ambito dell’Amministrazione comunale sipontina.

Questa volta ci è capitato di riscontrare, in particolare, due determinazioni veramente interessanti, che sono annoverate nel Regolamento del Consiglio comunale, adottato il 7 settembre 1869.

La prima riguarda la conformazione della sala consiliare e la disposizione dei relativi scanni (posti a sedere dei consiglieri); la seconda riguarda le modalità comportamentali tenuta dal Presidente del Consiglio qualora non riesca a mantenere l’ordine nello stesso Consiglio.

Per la sala consiliare, si ha:

“Art. 2° In questa sala sarà situata una gran ruota comodissima intorno alla quale devono sedere il Sindaco Presidente e tutti i Consiglieri. Questa ruota convenientemente dipinta avrà distinti stalli per i Consiglieri; ciascuno di essi sarà munito di tiretto a chiave per riporsi la carte, ed avrà l’occorrente per servirsi. Il seggio Presidenziale sarà più elevato e distinto.

Art. 3° Il seggio del Presidente sarà occupato soltanto dal Presidente titolare, che ne fa le veci non potrà occuparlo, ma dovrà sempre sedere al proprio posto, ancorche si trovi a presiedere l’adunanza./ Intervenendo a qualche riunione del Consiglio un’Agente governativo, egli prenderà posto a dritta del Presidente in sedia egualmente distinta, come quella del Sindaco.

Art. 4° I quattro Assessori faranno ala al Presidente, e di essi il Delegato del Sindaco ed il terzo sederanno a desta, il secondo ed il quarto a sinistra. Così la Giunta Municipale occuperà il centro della seduta.

Art. 5° Ne’ rimanenti lati di dritta e di sinistra, ed in continuazione degli assessori supplenti si aduneranno tutti i Consiglieri senza distinzione di posto.

Art. 6° Il Segretario con apposito tavolino siederà nel centro della ruota perché possa egualmente essere, alla considerazione del Presidente e di tutto il Consiglio.

Art. 7° La gran ruota verrà situata su apposito palchetto da rimanere alquanto più elevato dal piano del pavimento della sala ed in modo da impedire che nelle pubbliche tornate del Consiglio possa alcun estraneo accedere agli stalli dei Consiglieri.

Art. 8° In fondo della sala vi sarà il quadro del Sovrano, ed in prossimità della porta di ingresso la lista di rango con a capo il nome del Sindaco, indi quella di ciascun consigliere col rango di anzianità. Chiuderà la lista il nome del segretario.

Art. 9° Nei giorni delle sessioni consiliari sventolerà dal mattino la bandiera tricolore da un estremo della gran loggia del Palazzo Municipale.”

Quella ruota ricorda tanto le emotivazioni procedurali carbonaro-massoniche. Il regolamento non ne fa riferimento, ma la ruota doveva pure essere aperta da qualche parte, per consentire al Segretario di posizionarsi al centro.

Per l’ordine nel Consiglio si riscontra:

“Art. 34° Allorché il Presidente non può mantenere l’ordine della discussione suonerà il Campanello, che vale ordine, che tutti debbono tacere. E se questo mezzo sarà pure insufficiente si coprirà il capo, cosa che significa essere sciolta la tornata. Di ciò il Segretario redigerà verbale da essere inviato alla competente autorità ai sensi di legge”.

Chissà quanti Sindaci avranno avuto voglia di porsi le mani sulla testa.

A cura di Pasquale Ognissanti – Archivio Storico Sipontino