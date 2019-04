Manfredonia, amianto e tendoni di plastica abbandonati a cielo aperto

Di:

Manfredonia – Numerosi pannelli in eternit posti in cattivo stato di conservazione: sfibrati e vetusti. E’ quanto scoperto, a Manfredonia dagli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Volontari CIVILIS, sulla strada provinciale 76.

Il materiale è stato rinvenuto all’interno di un fondo di demanio e terreno privato. Il sopralluogo ha permesso di portare alla luce rifiuti di varia tipologia (materiali da imballaggio in plastica, cassette ortofrutticole, damigiane e tubazioni in plastica, telai di metallo, listelli in legno, elettrodomestici e pannelli in formica) oltre a due manufatti con copertura in matrice cementizia e sospetta presenza di amianto.

Le successive analisi eseguite su frammenti dei pannelli, hanno confermato la presenza si eternit, composto notoriamente considerato altamente cancerogeno. Il Comandante Generale Giuseppe Marasco dichiara: “Impossibile transitare è vergognosa quella strada provinciale 76 che porta anche alla Azienda Agricola Orazio Di Bari piena di buche, e di rifiuti di ogni genere, anche tossici e nocivi, chiediamo immediatamente intervento dei Carabinieri forestali e della Provinciale per fare cessare tutto quello che si vede nella presente video denuncia e foto, una situazione apocalittica, che non ha rispetto verso il Creato del nostro DIO, gli umanoidi che abbandonano rifiuti fanno peccato mortale e sono complici dei decessi da inquinamento”.

Sono in corso indagini tese anche all’individuazione dei responsabili dell’illecito smaltimento di rifiuti.

Fonte: Foggia Reporter