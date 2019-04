Manfredonia. Prosecuzione servizio di gestione asilo nido

Di:

Manfredonia, 02 aprile 2019. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato espresso atto di indirizzo per la prosecuzione del servizio di gestione asilo nido mediante la utilizzazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di affidamento di servizi ai fini della conclusione del presente anno educativo, dando atto della estrema ristrettezza dei termini esistenti e di quanto effettivamente attuabile in merito.

E’ stato dato atto che la spesa per il servizio in questione trova imputazione ai capitoli 4970 e 510 e risulta già impegnata con precedenti atti regolanti il servizio, dando atto che trattasi di attuazione di obiettivo di servizio previsto dal 4° Piano sociale di Zona 2018/2020.

E’ stato inoltre dato atto della necessità di completare l’iter per l’approvazione del nuovo capitolato per l’affidamento in concessione del servizio in questione con la utilizzazione della misura dei buoni servizio infanzia e Pac infanzia, per quanto applicabile.

