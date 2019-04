Manfredonia. In ricordo di Mariarosa

Di:

Quattro anni sono trascorsi e il dolore è lo stesso delle prime ore per Caterina, la mamma di Mariarosa, studentessa di 16 anni e mezzo che la sera del 27 marzo 2015 precipitò dal balcone di casa, forse suicidandosi. Anche se l’ipotesi di un suicidio non ha mai convinto la madre,i parenti, amici, compagni di scuola, insegnanti. «Mariarosa non aveva nessuna voglia di togliersi la vita», ribadisce chi la conosce: «aveva progetti da realizzare a breve e a lungo periodo; cominciava persino a confrontarsi con la madre sulla scelta universitaria; si stava impegnando in gruppi ambientalisti».

fonte www.lagazzettadelmezzogiorno.it