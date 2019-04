Monte Sant’Angelo fa il giro del mondo con il digital painting di Relth

Di:

Sta facendo il giro del web e del mondo il digital painting di Michael Relth, un illustratore di Los Angeles, che ha realizzato un lavoro artistico immortalando nella sua opera d’arte un angolo di Corso Vittorio Emanuele a Monte Sant’Angelo.

Così Michael ha spiegato il suo lavoro: “È così bello camminare per le strade di ciottoli e perdersi nel labirinto di vecchi edifici.Passeggiando, sono rimasto colpito da questa piccola sezione in cui la strada si divide in due con un edificio alto e magro in mezzo. Da noi,in California,non si vedono mica strade così, per cui per me è stato un momento davvero unico. Inoltre,come artista amo quando la luce colpisce la cima degli edifici mentre il sole tramonta. E poi, dopo aver disegnato la scena, ho pensato che ci fosse bisogno di un po’ di gente per le proporzioni, ho immaginato una giovane coppia o forse amici che si scambiano un saluto carico di empatia. La gente è molto gentile e tutti sembrano conoscersi. Anche se non è qualcosa che ho visto in modo specifico, si tratta di un’interpretazione di un artista per aggiungere un po’ di narrazione, oltre che proporzione, alla mia immagine”.

A scoprire in rete il lavoro artistico di Relth l’associazione I’m from Gargano: “Navigando in rete abbiamo notato “l’opera d’arte”, un qualcosa di assolutamente originale, e non abbiamo potuto fare a meno di contattare l’artista, che ci ha concesso la condivisione di questo bellissimo lavoro su Monte Sant’Angelo che altrimenti sarebbe andato perso nei meandri di Instagram”

Fonte:Foggia Today