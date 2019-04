Novità sul Reddito di Cittadinanza. Stop domande fino al 5 aprile, arrivano i nuovi moduli

Di:

Stop alla presenta­zione delle domande per il red­dito di cittadinanza fino al 5 apri­le in attesa della messa a punto dei nuovi moduli di richiesta che tengano conto delle modifiche ap­portate al decretone in sede di conversione in legge: il ministero del Lavoro sul sito ha avvertito che in attesa dell’aggiornamento marzo). Anche nei prossimi mesi le domande saranno sospese dal primo al cinque del mese.

