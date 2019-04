San Severo. Convocazione del Consiglio Comunale

Di:

San Severo. Ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 8 del Vigente Statuto Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale avv. Alfredo Ciro Matarante, ha convocato l’assise consiliare in prima convocazione, per le ore 18.00 di venerdì 5 aprile 2019 e, in seconda convocazione, per le ore 18.00 di martedì 9 aprile 2019, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti punti:

1. Determinazione dei prezzi di cessione delle aree da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie – art. 14 del D.L. n. 55 del 1983 convertito in Legge n. 131 del 26 aprile 1983 ed art. 172 del T.U.E.L. 267/2000. Anno 2019;

2. Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed elenco annuale 2019 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

3. Adozione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2019/2021 ai sensi dell’art. 58 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133;

4. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021;

5. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

6. Adozione del Piano Sociale di Zona 2018-2020, ai sensi della D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017. Determinazioni;

7. Servizio segreteria comunale. Approvazione schema per svolgimento in forma associata tra i Comuni di San Severo e Celenza Valfortore. Art. 30 ed art. 98 comma 3 del D. L.vo n. 267/2000;

8. Adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – Approvazione;

9. Approvazione Regolamento comunale per la concessione delle civiche benemerenze;

10. Aggiornamento compenso Organo di revisione. D. M. Interno 21/12/2018.