Manfredonia. “Il tram dei desideri. Un progetto mai partito”

DOVEVA essere una delle innovazioni significative dello sviluppo dei trasporti pubblici anche da queste parti. Un treno che si trasforma in tram allorquando entra nell’abitato. Nel caso specifico la tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia. Un progetto tanto ambizioso quanto affascinante supportato con uno stanziamento di 50milioni di euro. E’ stata anche costruita, a 5 chilometri dalla città, una stazione con funzione di nodo di scambio intermodale ferrovia-gomma: la Manfredonia Ovest. Insomma pareva ci fossero tutte le premesse perché quel progetto si realizzasse. Pie speranze tramutatesi in cocenti delusioni. Tanto per cambiare.

A DIECI ANNI da quel grande annuncio sul quale si sono esercitati in roboanti prospettive di sviluppo fior di politici e amministratori locali, il treno-tram non è partito: è rimasto negletto sulle carte progettuali, nel caso specifico del Piano strategico “Capitanata 2020”. Nel tempo, mano-mano, un po’ alla volta sono invece arrivati i messaggi poco rassicuranti che sollevavano dubbi e perplessità su quel treno dei desideri. Tra questi quello che annunciava che quel progetto di treno-tram non era previsto nel piano della mobilità della Regione Puglia. Infine i dubbi sulla esistenza di quel finanziamento. Fino alla “tegola”, come l’ha chiamata il vicepresidente dell’assemblea della Regione Puglia, Giandiego Gatta, del disposto dalla Giunta regionale d’accordo il Ministero dei trasporti che ha spiegato che quei 50milioni di euro sarebbero sufficienti per la infrastruttura ma non per i necessari treni ibridi e tutto quanto annesso e connesso alla realizzazione dell’opera.

A CONFERMARE l’annullamento del treno-tram di Manfredonia-Foggia, la notizia, ribadita dal vicepresidente Gatta, dell’emissione da parte di Rfi, del bando di vendita della storica stazione ferroviaria di Piazza della Libertà a Manfredonia da tempo peraltro dismessa così come lo stesso servizio di trasporto ferroviario attivato solo per i tre mesi estivi.

In buona sostanza non solo non ci sarà il treno-tram ma neanche lo storico collegamento ferroviario con Foggia ridotto ad un supporto balneare. Un altro annota Gatta alla comunità manfredoniana, che va ad aggiungersi ai tanti altri subiti e assorbiti come nulla fosse, anzi come fossero benemerenze.

L’ANNULLAMENTO del treno-tram e il ridimensionamento del collegamento ferroviario col capoluogo e dunque con l’hinterland provinciale, sono l’effetto, fra i tanti ormai, della regressione complessiva economica, sociale e morale di una città che ha perso il bandolo di un discorso di progresso.

La linea Foggia-Manfredonia venne pensata nel 1871 dal Consorzio per la costruzione delle ferrovie della Capitanata per creare un collegamento tra l’entroterra pugliese e il mare Adriatico e favorire lo scambio di merci con il porto di Manfredonia. Veramente l’idea era quella di attraversare tutto il Gargano, la ferrovia vista come mezzo di emancipazione economica e sociale. Nel 1933 il binario fu portato dalla “Stazione Campagna” fino alle porte di Manfredonia, in Piazza Marconi e si creò un raccordo che si estendeva lungo il molo di ponente per favorire il lavoro portuale. Negli anni Settanta fu realizzato il tronco per l’area industriale di Macchia a ridosso del nuovo porto “industriale”.

LA FERROVIA ha costituito un forte strumento di sviluppo del porto e dell’economia territoriale. Su quella linea hanno circolato treni merci e passeggeri. Poi, e la storia ci porta ai tempi recenti, il declino favorito, forse provocato, da una classe politica-amministrativa non all’altezza, come del resto si può verificare in giro. Il sistema portuale abbandonato (i traffici ridotti al minimo, quelli passeggeri azzerati), un poderoso piano di industrializzazione vanificato (sono rimasti i capannoni deserti), il turismo mortificato (le poche navi passeggeri non verranno più), e via dicendo (tralasciamo lo stato miserevole in cui è precipitata la città).

IN QUESTO contesto anche la ferrovia è passata in quart’ordine. I binari completamente divelti nel tratto urbano e sul molo di ponente dove sarebbe dovuto sorgere un terminal per accogliere i turisti portati dal…treno, come non c’è il terminal, non ci sono le navi e men che meno i turisti. Anche il progetto delle fermate del tram tra Siponto e Manfredonia è diventato irrealizzabile: il binario ferroviario è infatti sovrastato dalle civili abitazioni che nel frattempo si è consentito si costruissero a ridosso della ferrovia tanto che non vi è spazio per le ben nove fermate previste dal tram.

IL TRENO-TRAM rimane pertanto il sogno proibito dei manfredoniani (e non solo), una favola da raccontare ai posteri.

Michele Apollonio