8mila euro finora per la terapia intensiva, all’asta la maglia di Beppe Signori

Sono stati già donati 8mila euro al Riuniti di Foggia in sostegno della terapia intensiva del dott.Obiettivo dei promotori dell’iniziativa – l’associazionee il Consorzio– raggiungere 20mila euro.

Ogni sera Alberto Mangano, cui è stato affidata l’apertura del conto corrente, aggiorna la città sulla sua pagina facebook riguardo a come prosegua la raccolta. Vari i testimonial che con loro video hanno lanciato spot per esortare alla donazione fra cui Stefano Bucci, Pasquale Padalino, Delio Rossi, Gianna Fratta, Alessandra Carrillo, Giovanni Muciacca e Chiara Tribuzio. Provengono dal mondo del calcio o dello spettacolo: “Hanno incaricato me di questa raccolta perché si fidano- dice Mangano- nel 2013 abbiamo raccolto insieme ad altri 100mila euro per salvare il Foggia Calcio, mio vedono come il salvatore…in realtà serve fiducia per dare soldi. Finora abbiamo ricevuto 100 bonifici, qualcuno ha versato 5 euro altri mille, gruppi di persone hanno contribuito con 700-800 euro. Non abbiamo le grandi associazioni foggiane alle spalle, siamo ‘povera gente’”.

La campagna è stata lanciata prima ancora che il giornalista residente a Milano Franco Ordine, molto amico di Mangano, sollecitasse l’aiuto per una città “che non si trova in Lombardia e che non ha i suoi stessi finanziatori”, ricordava nel suo video.“La donazione- prosegue Mangano- è stata fatta direttamente all’ospedale specificando per la terapia intensiva. Avevano bisogno di broncoscopi monouso, penso che ora l’ospedale li possa acquistare. Sono disponibili altri 6mila euro ma la cifra per lunedì potrebbe essere maggiore. Abbiamo raggiunto tutti i livelli sociali di questa città per la raccolta, non abbiamo grandi associazioni alle spalle, dicevo, ma anche se con loro ci fosse una competizione sarebbe una sana competizione”.

All’asta la maglia n.11 di Beppe Signori degli anni 90-91. “E’ il regalo di un marito alla moglie che fa l’infermiera, lui l’aveva come cimelio da 30 anni e siccome questo è un momento di difficoltà per l’ospedale ha fatto questo dono. La maglia ora vale 450 euro, chi si aggiudica questa si aggiudica anche maglia della mia collezione usata dai rossoneri in quegli anni”. Un poster-pergamena verrà donato a chi se l’aggiudicherà, sopra ci sarà scritto: “Grazie per aver aiutato la terapia intensiva”. Mangano con Vigilante dirige il sito Solofoggia.it ed è anche direttore di Radio Irene. Sulla città sportiva e calcistica in questo periodo commenta: “Foggia senza la squadra di calcio è come la nazione senza calcio, all’inizio abbiamo sofferto ma ci siamo resi conto che ci sono delle priorità rispetto a chi non può mettere il piatto a tavola o ha i morti in famiglia. Tutte le tifoserie organizzate, il mondo ultras del Foggia, si sono strette intorno a questa iniziativa, li ringrazio perché si parla spesso di loro per violenza e intemperanza, non voglio giustificarli ma sottolineare il loro impegno per il volontariato e per la beneficenza, non solo in questa grave circostanza”. L’iniziativa con il codice Iban è pubblicizzata sulle pagine facebook degli ultras la cui attività, sin dal primo decreto Conte, è sospesa. “Aiutiamo il più possibile”, scrivono, e stanno esortando la gente della città a restare a casa.

