Accademia Manfredonia “I nostri piccoli atleti donano felicità a famiglie meno fortunate”

, 02 aprile 2020. In questi giorni saremmo stati impegnati ad organizzare una mega festa di Pasqua dedicata ai nostri accademici, però questo maledetto nemico invisibile che sta costringendo tutti al distanziamento sociale priverà i nostri bambini della festa, ma chi ci conosce sa che non ci arrendiamo, infatti i piccoli atleti dell‘accademia hanno deciso di rinunciare al loro ovetto pasquale per donare un piccolo contributo ai bimbi e alle famiglie meno fortunate, che in questo periodo più che mai hanno bisogno del nostro aiuto.Pertanto ieri pomeriggio abbiamo acquistato confezioni di pannolini, latte in polvere, omogeneizzati, pastina e biscotti già disponibili presso la Caritas Diocesana per la successiva. distribuzione. Siamo sicuri di aver interpretato il pensiero di ciascun bambino della scuola calcio e del nostro settore giovanile, oltre che dei nostri istruttori nella speranza di ritrovarci uniti nel rettangolo di gioco. Ci piace pensare che questo gesto sensibilizzi quante più persone possibili per alimentare la catena degli aiuti. Ringraziamo la ProLoco Manfredonia per il trasporto della merce.

(Accademia Manfredonia, Manfredonia 02 aprile 2020)