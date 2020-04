Anteprima. Fanelli “SARS-CoV-2 un virus barbaro, in Puglia deve ancora fare razzia”

🔴

A StatoQuotidiano le dichiarazioni in esclusiva del dr.

, medico chirurgo in 3 cliniche private, anche a Roma, già a Casa Sollievo della Sofferenza: “

Il SARS-CoV-2 è un virus barbaro, deve ancora ‘mangiare’ il suo territorio nel Sud

“.

Numeri, cure, farmaci utili per combattere “la bestia”, la verità sui dati e sul piano ospedaliero regionale. “In Puglia il vero contagio deve ancora arrivare; questi virus sono barbari: fanno razzie. Ora hanno razziato il Nord, poco accorto a tutelarsi. La vera crisi è nei conflitti politici tra i nostri esponenti, che si contrastano pur di non ammettere una tesi rispetto ad un’altra. Ripeto: può riguardare tutti; questo virus si sta muovendo in maniera abbastanza barbara, non è quantificabile, né pianificabile, soprattutto quando trova sponda nella stupidità di chi non segue le regole. Il virus deve ancora arrivare, i picchi sono in evoluzione”.

Anticipazione, a cura di Giuseppe de Filippo (segue intervista integrale)