Ataf lamenta “Criticità sulla linea 24 Foggia – Mezzanone”

Foggia, 02 aprile 2020. “Sulla linea 24 Foggia – Borgo Mezzanonestiamo evidenziando delle criticità in merito all’afflusso dell’utenza. In particolare oggi, presso il Terminal “Vincenzo Russo” si è reso necessario un intervento delle forze dell’ordine e un blocco della linea 24, perché non venivano rispettate le condizioni di sicurezza”: lo fa sapere il Presidente di ATAF Giandonato La Salandra. L’azienda invita nuovamente al rispetto delle recenti misure in merito al contenimento del COVID 19ribadendo di poter richiedere, qualora necessario, specifici interventi di controllo, tramite le forze di pubblica sicurezza. L’importante afflusso di cittadini su questa linea, infatti, spesso rende difficoltoso il rispetto delle norme di contenimentoposte già in essere dalla Società ATAF SpA. L’Azienda ricorda anche di aver già attivato misure atte alla tutela massima dei propri dipendenti proprio in aderenza alle ultime disposizioni normative in tema di emergenza epidemiologica.