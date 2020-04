Chi era Francesco Marcone? Foggia ricorda l’Uomo ammazzato dalla mala

to a garantire il rispetto delle leggi e a contrastare ogni possibile tentativo di illegalità (…). Fulgido esempio di elette virtù civiche, di elevato spirito di servizio e di incondizionato senso del dovere (…)”.

“Francesco Marcone era il dirigente dell’Ufficio Registri di Foggia, freddato con due proiettili il 31 marzo 1995 nell’androne della sua abitazione. Una decina di giorni prima aveva inoltrato alla Procura della Repubblica un esposto per denunciare una rete criminale ordita da colletti bianchi, i quali a fronte di un compenso, acceleravano le pratiche burocratiche. Omicidio senza colpevole. Dopo l’efferato delitto, ma soprattutto dopo la segnalazione che Marcone fece alla Procura, Elio Affatato, all’epoca direttore dell’Ufficio Tributi del Comune di Foggia, viene arrestato per tentata concussione. Pochi mesi dopo l’arresto di Affatato, Stefano Caruso, direttore regionale delle Entrate per la Puglia, viene raggiunto dalla notifica per gli arresti domiciliari in seguito ai reati di concorso in abuso d’ufficio e rivelazioni di segreto d’ufficio.” (Dalla pagina di Daniela Marcone, figlia di Francesco).

“Chi era Francesco Marcone ? Funzionario dello Stato, sempre distintosi per la salda preparazione professionale e l’alto rigore morale, costantemente impegnaCosì l’allora presidente della Repubblicamotivò la scelta che nel 2005 lo condusse ad insignire della medaglia al valore civile, dieci anni dopo la sua morte.

Per il 25° anniversario dalla morte di Francesco Marcone, numerosissimi i messaggi di stima, di ricordo, di onore, in onore dell’uomo.

PIERO FERRANTE, LIBERA. “Il #31marzo per la mia città non è un giorno come gli altri.

Non è come il 6 di giugno o come il 30 di ottobre o come il 7 di agosto.

No. Il 31 marzo è un giorno collettivo, che appartiene a tutti anche se lo rifiutano. E anzi, appartiene prima di tutto a quelli che lo negano, a chi lo scansa come la mula di Balaam scansava l’angelo del Signore, per poi ritrovarselo sempre sul cammino, in piedi, di fronte, con la spada lucida. Il 31 marzo è un giorno che, bene o male, nasci che ti è scalfito dentro, scalpellato e cesellato come un colpo di mazzetta sul cuore. Tutti i foggiani che nascono ci nascono già con questo buco sulle pareti dell’anima. Non è semplicemente una questione di Storia, è una faccenda più profondo: è genetica, è antropologia. Il fatto è strano perché pure che la prima scalfitura, originale, viene dopo le sette e un quarto del pomeriggio del 31 di marzo del 1995, se la ritrovano pure i nati prima di allora. Somiglia a una presa d’aria per il cuore senza filtri e senza grata. Ma l’aria è sporca di questi tempi, inquinati. E allora anche l’aria che ti entra dentro da quel buco ti avvelena il sangue. E il sangue avvelena i muscoli. Ci cammini, ci vivi, ci respiri, ci campi con questo veleno in corpo. Dovunque tu scelga di campare, ti sale come il fumo di una palude, e somiglia a un senso di colpa putrido come le ali di un corvo bagnato nel petrolio: nero su nero.

Il 31 marzo per la mia città non è un giorno come gli altri. Da quando, 25 anni fa esatti, davanti agli occhi, la realtà puttana ci ha messo quei fotogrammi: un uomo, le scale di casa, le buste della spesa a terra, gli occhiali, le calze . Quel giorno è finita ufficialmente la nostra innocenza di cittadini. Una volta. E per sempre”.

ELVIRA ZACCAGNINO. “C’è un senso dello Stato che apprendi non dai libri di testo ma dalle persone che incontri o che conosci grazie agli incontri che fai. È un senso profondo, non comune, particolare che ritrovi in alcuni servitori dello Stato. Non indossano una divisa ma svolgono il loro ruolo di funzionari o dirigenti di amministrazioni dello Stato sentendo e facendo sentire che lo Stato è una comunità che lavora a servizio di tutti. Oggi ricordiamo un servitore dello Stato: Francesco Marcone. Molti di noi lo hanno conosciuto in questi anni attraverso la testimonianza di Daniela e Paolo. Fu ammazzato, due colpi alla nuca nell’androne del portone di casa, perché il suo senso dello Stato/comunità lo portò a capire che nel suo ufficio e nella sua città altri servivano gli interessi non dello Stato Comunità ma di pochi. Denunciò e chiese ad altri di farlo come lui, di non aver paura di servire i molti e non i pochi che approfittano di posizioni di potere per tenere sotto scacco i cittadini trasformando i diritti in privilegi, le opportunità per tutti in occasioni riservate ad alcuni.

Francesco Marcone è stato l’Ambrosoli del Sud. Se acquisissimo questa consapevolezza come comunità pugliese e del Sud faremmo un balzo in avanti nella lotta alla criminalità organizzata. 25 anni sono un mare di anni senza un padre e senza un uomo onesto. Troppi se si considera che i mandanti dell’omicidio sono ancora sconosciuti. La foto è un murales che campeggia su un bene confiscato alla mafia e gestito dalla cooperativa Pietre di scarto di Cerignola. Il senso dello Stato, il senso del servizio alla comunità spesso non passa ancora dai luoghi dove funzionari e amministratori o dipendenti lavorano, ma da quelle realtà del sociale che portano avanti progetti di lavoro e comunità perché la memoria degli onesti, dei giusti, degli uomini probi rimanga e sia tangibile.

E questo è stato possibile anche e soprattutto perché Daniela e Paolo per primi hanno fatto del loro dolore e della mancanza lo spazio in cui il senso di comunità e servizio del padre portasse buoni frutti. E a loro, come a tutti i familiari delle vittime del dovere e di mafia, dobbiamo rispetto e profonda gratitudine”. ( Elvira Zaccagnino)